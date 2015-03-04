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4 города мира, созданных для экспатов: там дешево и тепло

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Старый Сегодня, 19:10
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,854
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4 города мира, созданных для экспатов: там дешево и тепло


Многих людей тянет пожить заграницей, но как говорится - главное тут попасть по своим финансам. Впрочем, на свете остались еще добрые люди, которые на своём личном опыте могут поделиться информацией: - а где действительно будет хорошо, скажем так для сравнительно худого кошелька экспата? Вот несколько примеров от женщины, которая покаталась по миру и поэтому может сравнивать. Недавно она разметила эту информацию в сети. Итак, начнем!

1). Кота Канибалу (кстати, прикольное название города в Малайзии, но непонятно зачем канибалу кот?!).
Блогерша утверждает, что один из самых спокойных городов Азии, котором предоставление медицинских услуг просто на высшем уровне.
Одному человеку хватит 850 долл.США чтобы в свое удовольствие прожить там месяц, из которых 550 долларов уйдет на съем жилья, плюс около 100 долларов отдадите за услуги ЖКХ (причем это и Интернет и кабельное ТВ), 23 доллара поездки в транспорте, питание - 120 долларов, а остатки из вышеуказанной суммы, то на всякого рода развлечения, типа дискотеки и т.д.

2). Город Чиангмай, Таиланд.
Этот город давно уже считается меккой для экспатов, однако все равно без разговорника по тайскому языку в нем не обойтись, к сожалению, население плохо владеет английским, однако с другими приезжими можно общаться на языке Шекспира. Чтобы провести месяц в этом городе вам вполне хватит 1000 долларов США. Съем жилья там в среднем стоит чуть более 700 долларов в месяц. Услуги ЖКХ вместе с Интернетом и кабельным ТВ - около 145 долларов, транспорт - 12 долларов, питание - около 130 долларов, остальное можно пустить на развлечения и на это в среднем уйдет где-то 35 долл. США.

3). Город Кайо, Белиз.
Совсем тихий город, где все знают друг друга. Людей вообще мало интересуют новости извне - им важна своя жизнь. Впрочем, цены тут на все несколько повыше, чем в вышеуказанных странах Юго-Восточной Азии, но правда не на много. Итак, чтобы прожить тут 1 месяц вам понадобится где-то около 1200 американских долларов. Аренда жилья обойдется вам в районе 650-700 долларов США. Услуги ЖКХ вместе Интернетом и ТВ - 73 доллара, транспорт - 90 долларов, питание - 100 долларов, остатки от вышеуказанной суммы где-то около 200 долларов можно истратить на развлечения - типа посиделки с друзьями в одном из ресторанов этого городишки.

4). Лас-Терренас, Доминиканская Республика.
В городе есть большое французское сообщество, поэтому уровень культуры высок, а криминальная составляющая в городе очень низкая. Город утопает в цветах и зеленых насаждениях.
Чтобы прожить здесь месяц в кармане должно быть не менее 1250 долл. США. На съем жилья в среднем уходит 750 долл. США. ЖКХ вместе с Интернетом и ТВ обойдутся в 115 долларов, на питание уйдет около 190 долларов США, ну а остальное из 1250 долл. США на множество развлечений на этом жарком острове.

В целом, в среднем на 1000 долларов США любому человеку из любой страны можно спокойной пережить 1 месяц в одном из вышеуказанных городов, пережить, конечно, в своё удовольствие, если вам вдруг скажем надоела суета под окном. Главное, чтобы были деньги!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/588a0fc53bf3e
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