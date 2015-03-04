OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,854 Благодарностей: 570 КП: 0.113

4 города мира, созданных для экспатов: там дешево и тепло



Многих людей тянет пожить заграницей, но как говорится - главное тут попасть по своим финансам. Впрочем, на свете остались еще добрые люди, которые на своём личном опыте могут поделиться информацией: - а где действительно будет хорошо, скажем так для сравнительно худого кошелька экспата? Вот несколько примеров от женщины, которая покаталась по миру и поэтому может сравнивать. Недавно она разметила эту информацию в сети. Итак, начнем!



1). Кота Канибалу (кстати, прикольное название города в Малайзии, но непонятно зачем канибалу кот?!).

Блогерша утверждает, что один из самых спокойных городов Азии, котором предоставление медицинских услуг просто на высшем уровне.

Одному человеку хватит 850 долл.США чтобы в свое удовольствие прожить там месяц, из которых 550 долларов уйдет на съем жилья, плюс около 100 долларов отдадите за услуги ЖКХ (причем это и Интернет и кабельное ТВ), 23 доллара поездки в транспорте, питание - 120 долларов, а остатки из вышеуказанной суммы, то на всякого рода развлечения, типа дискотеки и т.д.



2). Город Чиангмай, Таиланд.

Этот город давно уже считается меккой для экспатов, однако все равно без разговорника по тайскому языку в нем не обойтись, к сожалению, население плохо владеет английским, однако с другими приезжими можно общаться на языке Шекспира. Чтобы провести месяц в этом городе вам вполне хватит 1000 долларов США. Съем жилья там в среднем стоит чуть более 700 долларов в месяц. Услуги ЖКХ вместе с Интернетом и кабельным ТВ - около 145 долларов, транспорт - 12 долларов, питание - около 130 долларов, остальное можно пустить на развлечения и на это в среднем уйдет где-то 35 долл. США.



3). Город Кайо, Белиз.

Совсем тихий город, где все знают друг друга. Людей вообще мало интересуют новости извне - им важна своя жизнь. Впрочем, цены тут на все несколько повыше, чем в вышеуказанных странах Юго-Восточной Азии, но правда не на много. Итак, чтобы прожить тут 1 месяц вам понадобится где-то около 1200 американских долларов. Аренда жилья обойдется вам в районе 650-700 долларов США. Услуги ЖКХ вместе Интернетом и ТВ - 73 доллара, транспорт - 90 долларов, питание - 100 долларов, остатки от вышеуказанной суммы где-то около 200 долларов можно истратить на развлечения - типа посиделки с друзьями в одном из ресторанов этого городишки.



4). Лас-Терренас, Доминиканская Республика.

В городе есть большое французское сообщество, поэтому уровень культуры высок, а криминальная составляющая в городе очень низкая. Город утопает в цветах и зеленых насаждениях.

Чтобы прожить здесь месяц в кармане должно быть не менее 1250 долл. США. На съем жилья в среднем уходит 750 долл. США. ЖКХ вместе с Интернетом и ТВ обойдутся в 115 долларов, на питание уйдет около 190 долларов США, ну а остальное из 1250 долл. США на множество развлечений на этом жарком острове.



В целом, в среднем на 1000 долларов США любому человеку из любой страны можно спокойной пережить 1 месяц в одном из вышеуказанных городов, пережить, конечно, в своё удовольствие, если вам вдруг скажем надоела суета под окном. Главное, чтобы были деньги!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/588a0fc53bf3e Многих людей тянет пожить заграницей, но как говорится - главное тут попасть по своим финансам. Впрочем, на свете остались еще добрые люди, которые на своём личном опыте могут поделиться информацией: - а где действительно будет хорошо, скажем так для сравнительно худого кошелька экспата? Вот несколько примеров от женщины, которая покаталась по миру и поэтому может сравнивать. Недавно она разметила эту информацию в сети. Итак, начнем!1). Кота Канибалу (кстати, прикольное название города в Малайзии, но непонятно зачем канибалу кот?!).Блогерша утверждает, что один из самых спокойных городов Азии, котором предоставление медицинских услуг просто на высшем уровне.Одному человеку хватит 850 долл.США чтобы в свое удовольствие прожить там месяц, из которых 550 долларов уйдет на съем жилья, плюс около 100 долларов отдадите за услуги ЖКХ (причем это и Интернет и кабельное ТВ), 23 доллара поездки в транспорте, питание - 120 долларов, а остатки из вышеуказанной суммы, то на всякого рода развлечения, типа дискотеки и т.д.2). Город Чиангмай, Таиланд.Этот город давно уже считается меккой для экспатов, однако все равно без разговорника по тайскому языку в нем не обойтись, к сожалению, население плохо владеет английским, однако с другими приезжими можно общаться на языке Шекспира. Чтобы провести месяц в этом городе вам вполне хватит 1000 долларов США. Съем жилья там в среднем стоит чуть более 700 долларов в месяц. Услуги ЖКХ вместе с Интернетом и кабельным ТВ - около 145 долларов, транспорт - 12 долларов, питание - около 130 долларов, остальное можно пустить на развлечения и на это в среднем уйдет где-то 35 долл. США.3). Город Кайо, Белиз.Совсем тихий город, где все знают друг друга. Людей вообще мало интересуют новости извне - им важна своя жизнь. Впрочем, цены тут на все несколько повыше, чем в вышеуказанных странах Юго-Восточной Азии, но правда не на много. Итак, чтобы прожить тут 1 месяц вам понадобится где-то около 1200 американских долларов. Аренда жилья обойдется вам в районе 650-700 долларов США. Услуги ЖКХ вместе Интернетом и ТВ - 73 доллара, транспорт - 90 долларов, питание - 100 долларов, остатки от вышеуказанной суммы где-то около 200 долларов можно истратить на развлечения - типа посиделки с друзьями в одном из ресторанов этого городишки.4). Лас-Терренас, Доминиканская Республика.В городе есть большое французское сообщество, поэтому уровень культуры высок, а криминальная составляющая в городе очень низкая. Город утопает в цветах и зеленых насаждениях.Чтобы прожить здесь месяц в кармане должно быть не менее 1250 долл. США. На съем жилья в среднем уходит 750 долл. США. ЖКХ вместе с Интернетом и ТВ обойдутся в 115 долларов, на питание уйдет около 190 долларов США, ну а остальное из 1250 долл. США на множество развлечений на этом жарком острове.В целом, в среднем на 1000 долларов США любому человеку из любой страны можно спокойной пережить 1 месяц в одном из вышеуказанных городов, пережить, конечно, в своё удовольствие, если вам вдруг скажем надоела суета под окном. Главное, чтобы были деньги!Специально для mmgp.ru

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