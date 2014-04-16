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Commonwealth Bank of Australia выпускает государственные крипто-облигации на блокчейн

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Commonwealth Bank of Australia выпускает государственные крипто-облигации на блокчейн
Commonwealth Bank of Australia выпускает государственные крипто-облигации на блокчейн
26.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Commonwealth Bank of Australia выпустил крипто-облигации для Queensland Treasury Corporation в первом пробном запуске частной блокчейн-платформы для выпуска облигаций.

По словам банка, Queensland Treasury Corporation (QTC) успешно использовали систему блокчейн для создания тендера облигаций, просмотра заявок от инвесторов в режиме реального времени и завершения распределения инвестиций. QTC действовал в роли эмитента и инвестора для проверки процесса на всех стадиях выпуска.

Специальная группа Commonwealth Bank разработала прототип в инновационной лаборатории банка, при сотрудничестве Institutional Banking & Markets и его клиентов.

«Мы подтвердили, что технология блокчейн способна обеспечить эффективность для эмитентов, инвесторов и других участников рынка. Блокчейн дает возможность повысить эффективность и прозрачность, позволяя пересмотреть работу рынков капитала», – говорит исполнительный генеральный директор по бизнесу и корпоративным финансам Джордж Конфос.

«Мы нацелены на долгосрочное применение технологии как полу-правительственного эмитента. Сотрудничество с Commonwealth Bank of Australia и другими участвующими сторонами было чрезвычайно полезным, так как мы может продумать приложение на основе прототипа», – говорит заместитель генерального директора QTC Грант Буш.



Источник - banks.eu
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