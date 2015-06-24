Hayat Estate начинает работать с OneCoin

Турецкая компания Hayat Estate начинает работать с криптовалютой. Они предложили своим клиентам производить расчет за апартаменты в OneCoin. Но, данное предложение распространяется только на объекты, расположенные в Алании: Hayat Гарден и Hayat Residense. Они предложили довольно интересную схему оплаты.
В частности, они начали принимать до 25 процентов стоимости недвижимости именно в указанной криптовалюте.
Примерная схема
К примеру, стоимость жилья составляет 47 тысяч евро. Клиент хочет произвести расчет в OneCoin. При январском курсе 7.85 можно будет заплатить 1497 OneCoin и 35 250 евро. Тем самым, как позиционирует строительная компания, стоимость самих апартаментов оказывается несколько ниже.
Кроме этого, они указывают на ряд неоспоримых преимуществ взаиморасчета в криптовалюте. В частности, упор делается на анонимность транзакций.
Таким образом, как мы видим, уже и Турция уверенно начинает осваивать криптовалютный рынок.
Текст написан по материалам hayatestate