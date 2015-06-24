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Hayat Estate начинает работать с OneCoin

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Старый Сегодня, 18:54
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,515
Благодарностей: 202
КП: 0.060
Hayat Estate начинает работать с OneCoin

Турецкая компания Hayat Estate начинает работать с криптовалютой. Они предложили своим клиентам производить расчет за апартаменты в OneCoin. Но, данное предложение распространяется только на объекты, расположенные в Алании: Hayat Гарден и Hayat Residense. Они предложили довольно интересную схему оплаты.
В частности, они начали принимать до 25 процентов стоимости недвижимости именно в указанной криптовалюте.
Примерная схема
К примеру, стоимость жилья составляет 47 тысяч евро. Клиент хочет произвести расчет в OneCoin. При январском курсе 7.85 можно будет заплатить 1497 OneCoin и 35 250 евро. Тем самым, как позиционирует строительная компания, стоимость самих апартаментов оказывается несколько ниже.
Кроме этого, они указывают на ряд неоспоримых преимуществ взаиморасчета в криптовалюте. В частности, упор делается на анонимность транзакций.
Таким образом, как мы видим, уже и Турция уверенно начинает осваивать криптовалютный рынок.
Текст написан по материалам hayatestate
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Обзор перспективного партизана - Criaton
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