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Вскоре, 200 млн жителей Земли смогут рассчитываться при помощи паспорта.

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Вскоре, 200 млн жителей Земли смогут рассчитываться при помощи паспорта.



Вскоре, 200 млн жителей Земли смогут рассчитываться при помощи паспорта.

Mastercard использует новейшую технологию, дающую возможность производить платежи с помощью электронного паспорта.

Mastercard и правительством Пакистана будет введен новый метод оплаты. Все жители страны теперь смогут проводить финоперации при помощи своей ID-карты.

Ожидается, что использование наличных денег сократиться к минимуму. Это сделано для того, чтобы сократить количество преступлений в стране.

специально для mmgp.ru
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