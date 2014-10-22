Вскоре, 200 млн жителей Земли смогут рассчитываться при помощи паспорта.
Mastercard использует новейшую технологию, дающую возможность производить платежи с помощью электронного паспорта.
Mastercard и правительством Пакистана будет введен новый метод оплаты. Все жители страны теперь смогут проводить финоперации при помощи своей ID-карты.
Ожидается, что использование наличных денег сократиться к минимуму. Это сделано для того, чтобы сократить количество преступлений в стране.
специально для mmgp.ru
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