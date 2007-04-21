Спортивные ставки в биткойнах

Австралийская букмекерская контора начала прием ставок в бткойнах
Сообщество азартных онлайн-игр постепенно переходит к платформам на базе криптовалют.
Легкость в использовании и в сочетании с пониженным барьером для сделок и всеобщей доступности биткойн делает его победителем среди масс.Использование криптовалют обеспечило новый приток пользователей для сайтов азартных игр.
1xBit, австралийский сайт спортивных ставок недавно переработал всю свою платформу, чтобы удовлетворить потребности пользователей. Крупное обновление охватывает весь пользовательский интерфейс, процесс сделки и добавление новых игровых предложений.Пользователи на 1xBit также выиграют от привлекательных бонусов и рекламных пакетов специально созданных для поддержания взаимодействия с пользователями в течение длительного периода времени.
Из пресс-релиза компании:
"Одним из наших активов являются спортивные ставки, и мы считаем, что расширение это даст 1xBit больший преимущество по сравнению с другими интернет-букмекерами ... Мы также предлагаем большие шансы. Мы рады, что нам удалось объединить эти два элемента и гарантировать нашим игрокам удивительные услуги ".
Оставаясь верным своим словам, 1xBit предлагает обширный список видов спорта на своей платформе. Популярные из них на 1xBit включают в футбол, баскетбол, хоккей, теннис и волейбол. Список будет продлен с течением времени, так как платформа продолжает добавлять новые виды спорта и расширять географию.
Платформа заявляет, что процесс обновления был выполнен после тщательного тестирования различных существующих функциональных возможностей. После процесса отбора, 1xBit сохранил несколько функций, таких как ставки онлайн и других онлайновых типов ставок. В дополнение к этим существующим возможностям, платформа также поддерживает обновленный раздел киберспорта с участием крупных игровых турниров.
1xBit также предлагает традиционные игры казино, как живые слоты, 3D слоты, и другие от различных провайдеров игр. В отличие от других платформ, игроки на 1xBit могут выбрать между 3 основных казино (большинство платформ не предлагают больше, чем два варианта). Основные поставщики игры на платформе включают любит Microgaming, NetEnt, Endorphina, Playtech и EGT.
Бонусы программы, представленные на 1xBit делает его полезным для своих пользователей. Платформа недавно раздала совершенно новый BMW X6 счастливому игроку. Она намерена продолжать предлагать аналогичные награды в ближайшие дни.
Спортставки, игра в казино , награды и бонусные программы (1xBONUS) делает новую платформу 1xBit привлекательной для пользователей. В конце концов, любой человек может испытать удачу в любое время.
перевод специально для ммгп.ру
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