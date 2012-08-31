ВТБ24 изучает технологию блокчейн, но в ближайшее время использовать не планирует. Об этом сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов журналистам.
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«Пока нет. ВТБ24 изучает внимательно этот вопрос (использования технологии блокчейн - прим. ред.). Есть рабочая группа при Банке России, мы в нее входим. В ближайшее время - пока нет», -
ответил Задорнов на вопрос, планирует ли ВТБ24 или банки группы ВТБ использовать технологию блокчейн.
Blockchain - децентрализованная база данных о транзакциях в сети. На основе технологии blockchain работают криптовалюты, в том числе bitcoin. Главное свойство blockchain - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать.
В настоящее время российские банки, а также финансовые власти изучают вопрос, как можно использовать блокчейн. В России создан консорциум, в который входит ряд ведущих банков России, он проводит тестирование блокчейна. Технология обеспечивает надежность информации за счет ее децентрализованного хранения и позволяет производить расчеты очень быстро и дешево. В Сбербанке потенциал использования технологии видят в обмене информацией, обмене документами между участниками рынка.