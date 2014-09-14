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Китай не дает покоя биткоин-биржам

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Старый Сегодня, 17:45
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Китай не дает покоя биткоин-биржам
После действий властей доля биткоина на китайском рынке обвалилась с 98% до 29%.

Накануне Банк Китая сообщил о намерении продолжить расследования в отношении ведущих площадок страны для торговли биткоинами. До оглашения этого заявления стало известно, что торговые объемы на китайских биткоин-биржах стремительно падают.

Напомним, что две недели назад Центробанк сообщил, что власти сформировали совместную инспекционную группу, которая проводит проверки на предмет манипулирования рынком, оценки качества внедрения системы по борьбе с отмыванием денег, рисков финансовой безопасности и т.д.

Вслед за началом проверки биткоин-биржи BTCC, Huobi и OKCoin неожиданно объявили об остановке торгов с использованием кредитного плеча, а спустя несколько дней уведомили своих клиентов о введении 0,2%-ной комиссии за транзакции. Все это повлекло серьезные перемены в торговле биткоином в Поднебесной.

Чарльз Хейтер, CEO CryptoCompare.com, комментирует текущую ситуацию на китайском рынке: «Доля рынка упала с 98% до 29% после недавнего решения Банка Китая ввести ограничения в маржинальной торговле и маркетинговой деятельности. Это попытка умерить пыл биткоин-индустрии, которая в конце прошлого года продемонстрировала колоссальные успехи. Китайские биткоин-компании практически умоляют властей не применять дальнейшие жесткие ограничения, губительные для их бизнеса».

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