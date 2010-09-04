Платежная компания Stripe интегрировала дополнительные 5 методов оплаты в Европе: Bancontact, Giropay, iDEAL, SEPA Direct Debit и Sofort.
Клиенты Stripe могут активировать способы оплаты со своей панели управления, в то время как европейские компании могут также активировать 3D -Secure протокол для своих клиентов.
Кредитные карты могут быть популярны в таких странах, как США, Великобритания и Южная Корея, но в Европе есть страны со своими локальными способами оплаты, которые намного более популярны.
Например, в Нидерландах 56% предпочитает совершать оплату с помощью местного iDeal, которая позволяет осуществлять платежи со своего банковского счёта без потребности введения реквизитов карты.
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