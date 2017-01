Анна Чернобай Профессионал

ТОП-3 скам-коинов, бросающих тень на криптовалютную индустрию

В мире криптовалюты существует изрядное количество мошеннических схем, финансовых пирамид и других программ, которые присваивают деньги многих людей. Некоторые из таких проектов всегда будут выделяться из общего ряда своими масштабами. Примечательно, что некоторые даже серьезно влияют на экосистему в целом. До сих пор в обращении находится только одна валюта из приведенного ниже списка, по которому правоохранительные органы прямо сейчас проводят следственную проверку.



№3: THE BILLION COIN (TBC)





Само название валюты — The Billion Coin (дословно «монета [номиналом] миллиард») — легко объясняет причину обвинений в мошенничестве. Эта финансовая пирамида объявила о себе в начале 2016 года, назвавшись крупнейшей инновационной криптовалютой, которая даже превосходит биткоин. Как и следовало ожидать от подобного подозрительного проекта, разработчики TBC уверяют в грядущем росте цены на собственную валюту. Главным объектом TBC являются пользователи из Индонезии, где жертвами этой схемы стали многие невинные люди.



Так или иначе, очевидно, что за отсутствием исходного когда — а значит и криптовалюты, и технической документации, данный проект не продает ничего, кроме пустых обещаний. Проект также не представил плана развития, что свидетельствует об отсутствии хоть каких-нибудь разработок. Неудивительно, что подозрительно выглядит даже обозреватель блоков, ведь работа мошеннического проекта технологически никак не обеспечена. Более того, криптовалюту TBC нигде нельзя обменять на другую, потому что ни одна биржа не включает ее в свои списки.



№2: PAYCOIN (XPY)





Любой участник мира криптовалюты слышал о PayCoin — скандально известный проект, принадлежащий Омеро Джошуа Гарза (Homero Joshua Garza). PayCoin описывалась как мировая валюта, способная бросить вызов биткоину, но так и не оправдавшая ожиданий. «Добыча» монет PayCoin возможна только на коммерческой платформе облачного майнинга под названием Zenminer, разработанной самой компанией.



Эта компания — GAW Miners, управляющая и платформой, и валютой PayCoin, как-то заявила о том, что в платформу было инвестировано $8 миллионов, однако информация оказалась абсолютно ложной. О PayCoin все стало ясно тогда, когда Zenminer, успешно собрав большие деньги на проект, объявила приостановление операций по снятию средств на неопределенный срок. Вскоре после этого все платформы, размещавшие PayCoin на продажу, быстро исключили XPY из списков. До сегодняшнего дня неизвестно, сколько денег было украдено с помощью мошеннического проекта PayCoin.



№1: ONECOIN





Когда речь заходит о криптовалютном мошенничестве, за примером далеко ходить не надо: остановитесь на OneCoin. Как и TBC, OneCoin не имеет под собой никакой технологической базы, плана развития и технических документов. Эта экосистема целиком и полностью создана из ничего, тем не менее, она до сих пор привлекает инвестиции от неосведомленных потребителей со всего мира.



К счастью, OneCoin встречает сильное сопротивление со стороны правительств разных стран. Например, эту финансовую пирамиду активно расследует полиция Лондона. Вдобавок, деятельность OneCoin запретили в Италии в связи с проведением расследования по делу о мошенничестве. Трудно будет раз и навсегда разрушить эту схему, но пока все движется в правильном направлении.



Уважаемые читатели, будьте бдительны! Ответственно подходите к изучению технических аспектов того или иного проекта, прежде чем принять решение инвестировать в него свои сбережения, дабы не стать жертвами мошеннических схем, финансовых пирамид и сомнительных проектов, так стремительно активизировавшихся в последнее время под эгидой криптографических технологий.



