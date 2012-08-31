Полиция Венесуэлы арестовала четверых майнеров биткоина

Сотрудники полиции г.Чаральяве, Венесуэла арестовали четверых майнеров биткоина. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте полицейского спецподразделения.
Как стало известно, четверо майнеров биткоина обвиняются в интернет-мошенничестве и краже электричества. Представитель спецподразделения полиции Дуглас Рико сообщил, что злоумышленники использовали более 300 майнинг-установок. Также он заявил, что действия майнеров повлияли на надежность и стабильность энергоснабжения в Чаральяве.
Это не первый случай ареста майнеров правоохранительными органами Венесуэлы. Так, в 2015 году контрразведка страны арестовала майнеров Хосе Пералеса и Жоэля Падрона.
Напомним, что биткоин приобретает в Венесуэле все большую популярность. Так, недавно венесуэльское туристическое агентство Destinia объявило, что полностью отказывается от расчетов в боливарах и в дальнейшем будет принимать оплату за свои услуги исключительно в биткоинах. Такое решение руководство компании приняло в условиях усиливающихся ограничений на операции с наличностью и глубокого экономического кризиса в стране