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Полиция Венесуэлы арестовала четверых майнеров биткоина

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Старый Сегодня, 17:12
#1
Профессионал
 
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Полиция Венесуэлы арестовала четверых майнеров биткоина
Сотрудники полиции г.Чаральяве, Венесуэла арестовали четверых майнеров биткоина. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте полицейского спецподразделения.



Как стало известно, четверо майнеров биткоина обвиняются в интернет-мошенничестве и краже электричества. Представитель спецподразделения полиции Дуглас Рико сообщил, что злоумышленники использовали более 300 майнинг-установок. Также он заявил, что действия майнеров повлияли на надежность и стабильность энергоснабжения в Чаральяве.

Это не первый случай ареста майнеров правоохранительными органами Венесуэлы. Так, в 2015 году контрразведка страны арестовала майнеров Хосе Пералеса и Жоэля Падрона.

Напомним, что биткоин приобретает в Венесуэле все большую популярность. Так, недавно венесуэльское туристическое агентство Destinia объявило, что полностью отказывается от расчетов в боливарах и в дальнейшем будет принимать оплату за свои услуги исключительно в биткоинах. Такое решение руководство компании приняло в условиях усиливающихся ограничений на операции с наличностью и глубокого экономического кризиса в стране

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 17:24
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 11,474
Благодарностей: 580
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Re: Полиция Венесуэлы арестовала четверых майнеров биткоина
Похоже краже электричества среди майнеров, становиться достаточно популярным делом, если электричество красть, то прибыль получается гораздо существеннее, вот многие и жульничают.
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