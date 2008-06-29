ColiseumBet

Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 23.01.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Колизей — coliseumbet2.com Описание

Рассмотрим одного из самых привлекательных игрков современного рынка букмекерских услуг – букмекерскую контору «Колизей». Она представляет собой онлайн-сервис по приему ставок на спортивные события (кроме того, поставить можно и на политику, и на победителя Греми). Также, контора включает в себя и функции казино по совместительству (можно сыграть в однорукого бандита, покер, рулетку).

Нас, азартных любителей спортивных событий, в данном случае, интересуют только букмекерские услуги «Колизея». Лицо любой «букмекерки» – предоставляемая ею линия ставок. Чем шире линия, чем длиннее роспись, тем больше клиентов она привлекает к себе. И дело не только в охват многообразия вариантов ставок (и так ясно, что чем больше возможных ставок, тем больше у нас шансов извлечь выгоду из своих знаний о любимом виде спорта). Широта линии демонстрирует также и высоту профессионализма букмекерской конторы. Мелкая «букмекерка» просто не может предоставить широкой линии, так как у нее никогда нет ни достаточно крупного штата аналитиков, ни денег на закупку расчётов данных на стороне. А это очень важные критерии выбора конторы для игроков. Линию любой букмекерской конторы следует читать в свете описанной закономерности.

«Колизей» выделяется широкой массой событий, на которые можно сделать свою ставку. Начиная от мало популярных видов спорта (гольф, лыжные гонки), и, заканчивая футболом. При этом, довольно много внимания «Колизей» уделяет американскому спорту, к примеру, футболу и бейсболу. И в том и в другом виде спорта на момент написания обзора было доступно для ставок более тридцати событий. Первое место по количеству ставок занимают футбольные матчи. Разброс огромен – от региональных матчей в Алжире до мировых чемпионатов. Линия на конкретное состязание традиционно начинается со ставок на чистые исходы, то есть на победу одной из команд, либо на ничью. Затем, идут ставки с форой в самых разнообразных вариантах (различаются количеством форы, а также - выбором команды, которой она приписывается). Затем мы встречаем строки ставок на тотал. Этих строк очень много, есть из чего выбрать даже самому искушенному игроку. Далее мы видим разнообразные комбинированные позиции (исход и тотал «в одном флаконе»). Завершают линию ставки на количество забитых голов в общем, количество голов, забитых одной из команд, на время, в которое будут забиты голы (тайм/матч). Вариантов действительно много.

Коэффициенты перечисленных позиций «Колизея» авторские. Можно сказать, что вероятности, вынесенные в линию приближены к реальным. Тут дело в том, что все букмекерские конторы зарабатывают на марже. То есть, в линию всегда попадает не чистая вероятность, полученная аналитиком в ходе расчётов. Коэффициент в линии обязательно откорректирован таким образом, чтобы букмекер получил со ставки прибыль.

Сравнив все предложенные варианты с прайсами других букмекеров, мы приходим к выводу, что у «Колизея» так называемая накрутка букмекеров является минимальной.

В завершении обзора хочется упомянуть об условиях вывода выигрышей с сервиса. Они демократичны, если не сказать либеральны. Деньги вы сможете получить в кратчайшие сроки. При этом «Колизей» возьмет на себя оплату переводов между системами (до вас дойдет весь выигрыш, банк не откусит от него ни процента).

Таким образом, смело можно сказать, что рассматриваемая букмекерская контора является одной из самых заманчивых площадок для азартных любителей спорта. Рекомендуем обратить на нее внимание. Уверены, вы не разочаруетесь.



Бонусы

Отныне для ставок типа «экспресс» действуют два бонуса - Cash Back и Экспресс Бонус. При совершении экспресс ставки теперь Вы можете выбрать, желаете ли Вы получить обратно часть проигранной суммы (до 30%) (Cash Back), или же Вы предпочитаете, чтобы к Вашему общему выигрышу была добавлена бонусная сумма (до 30%) (Экспресс Бонус).



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