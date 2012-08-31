Проект Qtum объединяет Биткоин и Эфириум

Сингапурская компания Quantum Foundation создала новый проект под названием Qtum, который займется объединением протокола Биткоина с технологией Эфириума. Проект с открытым исходным кодом интегрирует Виртуальную машину Ethereum (EVM) с таблицей неистраченных выходов Биткоина Unspent Transaction Output (UTXO) и планирует обеспечивать работу смарт-контрактов для компаний по всему миру.
Qtum представляет собой очень интересный проект децентрализованных приложений, который для предоставления услуг смарт-контрактов объединяет клиент Bitcoin 0.13, модель Proof of Stake (PoS) и Виртуальную машину Эфириума. Проект получил финансирование на сумму 1 миллион долларов, в число инвесторов вошли партнёр Fenbushi Бо Шен (Bo Shen), один из основателей Эфириума Энтони Ди Лорио ( Anthony DiIorio), основатель BitFund Ксиолай Ли (Xiaolai Li) и другие. Цель Qtum – создание платформы децентрализованных приложений для перевода стоимости при помощи объединения лучших характеристик двух наиболее известных продуктов.
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«Qtum интегрировал EVM в основанный на модели UTXO блокчейн. Писать контракты для этого проекта будет же просто, как для Ethereum, плюс, вы также сможете воспользоваться преимуществами модели UTXO», - объясняет разработчик Qtum Джордан Эрлз. «Эти преимущества включают мобильную/облегчённую поддержку SPV, более устойчивую модель (учитывая то, что Ethereum осуществил несколько форков для устранения подобных проблем), и совместимость с существующими инструментами и протоколами Биткоина».
Qtum будет использовать мастер-контракты и мотивированную модель PoS
Команда разработчиков Qtum подробно рассказывает о том, каким образом платформа обеспечит работу смарт-контрактов и мастер-контрактов, в которые включаются данные из-за пределов блокчейна. Проект Qtum объясняет, что мастер-контракты реализуют намного больше, чем обычные смарт-контракты.
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«Контракт, подписанный двумя банками, можно расторгнуть с согласия этих двух банков», - заявляет Quantum Foundation. «Мастер-контракт предоставляет подписывающим контракт сторонам полный контроль над выполнением или расторжением контрактов. Это моделирование задач реальной сложности. Мастер-контракт – это большой шаг вперёд, предоставляющий приложениям блокчейна новые возможности и расширяющий концепцию смарт-контракта».
Разработчики Qtum заявляют, что в своём проекте они впервые реализовали систему смарт-контрактов, использующую модель UTXO, одновременно интегрировав механизм Proof of Stake. Метод достижения консенсуса в сети они называют IPOS (Incentivized Proof of Stake – мотивированное доказательство участия).
Тестирование, Sparknet и использование блокчейна
На данный момент команда Qtum создала два децентрализованных приложения - Spring Email и Qloha. Оба сервиса используют криптовалютные решения, оптимизирующие приложения для обмена сообщениями и протокол электронной почты STMP. По словам команды, проект Qtum сейчас работает над созданием стационарных и мобильных кошельков для своих пользователей.
После подробного тестирования, разработчики планируют продемонстрировать приложение тестовой сети под названием Sparknet, которое станет прелюдией к официальному запуску платформы. Представители Qtum также рассказали, что команда будет рада получить отзывы о коде от независимых участников и организаций, которые захотят поэкспериментировать с проектом.
Разработчики заявляют, что они с удовольствием используют в своём проекте протокол Биткоина, поскольку, по их мнению, именно блокчейн Биткоина является на сегодняшний день самым надёжным публичным распределённым реестром.
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«На сегодняшний день Биткоин является наиболее зрелым, стабильным и безопасным блокчейном, по сравнению с Ethereum, Bitshares и другими, которые всё ещё считаются неустойчивыми, и имеют ряд нерешённых проблем и вопросов безопасности», -
говорит команда Qtum.