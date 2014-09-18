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Патриарх назвал микрокредиторов мироедами и предложил создать банк для бедняков

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Старый Сегодня, 16:36
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Патриарх назвал микрокредиторов мироедами и предложил создать банк для бедняков
Представители микрофинансовых организаций (МФО) — мироеды, деятельность которых надо ограничить. Вместо МФО в России лучше создать банк для бедняков. С соответствующим обращением к Госдуме обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «Интерфакс».

«Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», — приводит агентство его слова.

По словам патриарха, микрозаймы нередко выдаются людям, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости.

«Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных, набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества», — посетовал глава РПЦ.

«Подобные “бизнесмены” не могут быть названы иначе, чем мироедами, своей жадностью подрывающие идею общественной справедливости», — считает он.

Кроме того, он предложил создать в России банк для бедных. С опытом развития таких финансовых структур патриарх ознакомился в Индии.

«Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200−300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать», — пояснил глава РПЦ.

5 января глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в интервью «Ленте.ру» призвал россиян не пользоваться услугами МФО. «Нужно понимать, что защитных механизмов для граждан на случай неплатежеспособности в России нет, закон о банкротстве для большинства — экономически недоступен», — сказал он.

В третьем квартале 2016 года ЦБ зафиксировал рекордное падение числа микрофинансовых организаций (МФО) в стране — почти на 500 единиц.

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