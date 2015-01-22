Golden-tree.su - Golden-tree

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта: 26.01.17
Golden-tree
Об игре:
Цитата:
|
Golden-Tree - уникальный в своем роде проект-игра,
где любой пользователь не только может весело провести время, но и заработать реальные деньги.
Характерной особенностью проекта является - отсутствие ограничений на выплаты в виде платёжных баллов или каких либо лимитов на вывод.
Покупайте деревья, они будут приносить вам апельсины.
Апельсины будут накапливаться на складе, собирайте их.
Продавайте апельсины и получайте за них серебро.
Обменивайте серебро на реальные деньги, либо покупайте больше деревьев, чтобы они приносили вам еще больше прибыли!
Особенности:
1000 серебра в подарок!
+25% на первое пополнение баланса и +15% при обмене средств с баланса для выплаты на баланс для покупок!
Ежедневный бонус, конкурсы партнеров и инвесторов
Игры и развлечения!
SET BONUS!
Маркетинг
В этом магазине Вы можете приобрести различные деревья. Каждое дерево приносит апельсины, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Каждое дерево приносит различное количество апельсинов, чем дерево дороже - тем больше оно приносит апельсинов. Вы можете покупать неограниченное количество деревьев, наши волшебные деревья не погибают и будут плодоносить всегда!
Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи апельсинов: 100 апельсинов = 1 серебро.
100 серебра = 1 рубль
Бонусы:
10р в подарок!
Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, вы будете получать 15.00% от их пополнения баланса. 10% на счет для покупок и 5% на счет для вывода!
Платежные системы:
Free-Kassa,Payeer,QIWI(авто)
Наш вклад:
Зарегистрироваться/Ознакомиться