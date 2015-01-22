Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Golden-tree.su - Golden-tree

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:15
#1
Любитель
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 923
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Golden-tree.su - Golden-tree
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта: 26.01.17



Golden-tree


Цитата:
Golden-Tree - уникальный в своем роде проект-игра,
где любой пользователь не только может весело провести время, но и заработать реальные деньги.
Характерной особенностью проекта является - отсутствие ограничений на выплаты в виде платёжных баллов или каких либо лимитов на вывод.
Об игре:

Покупайте деревья, они будут приносить вам апельсины.

Апельсины будут накапливаться на складе, собирайте их.

Продавайте апельсины и получайте за них серебро.

Обменивайте серебро на реальные деньги, либо покупайте больше деревьев, чтобы они приносили вам еще больше прибыли!

Особенности:

1000 серебра в подарок!
+25% на первое пополнение баланса и +15% при обмене средств с баланса для выплаты на баланс для покупок!
Ежедневный бонус, конкурсы партнеров и инвесторов
Игры и развлечения!
SET BONUS!


Маркетинг
В этом магазине Вы можете приобрести различные деревья. Каждое дерево приносит апельсины, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Каждое дерево приносит различное количество апельсинов, чем дерево дороже - тем больше оно приносит апельсинов. Вы можете покупать неограниченное количество деревьев, наши волшебные деревья не погибают и будут плодоносить всегда!


Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.

Курс продажи апельсинов: 100 апельсинов = 1 серебро.

100 серебра = 1 рубль

Бонусы:
10р в подарок!

Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, вы будете получать 15.00% от их пополнения баланса. 10% на счет для покупок и 5% на счет для вывода!

Платежные системы:
Free-Kassa,Payeer,QIWI(авто)

Наш вклад:


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Мониторинг:PROFMONITOR-Высокий рефбэк
Розовый слон-Новая!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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