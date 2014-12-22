МОЛ Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 22.12.2014 Сообщений: 3,585 Благодарностей: 370 КП: 0.048

В 2016 году банки одобрили лишь 10% заявок граждан на получение займа В 2016 году банки одобрили лишь 10% заявок граждан на получение займа

В прошлом году кредиты смогли получить лишь 10% граждан, подавших заявление на предоставление займа. Процент одобренных заявок снизился за год вопреки взрывному росту спроса со стороны клиентов и смягчению требований к заемщикам. Кредитные организации медленно возвращаются к докризисному уровню доверия гражданам, поэтому не спешат выдавать деньги, констатируют эксперты.



Доля одобренных заявок на кредиты для населения в прошлом году снизилась на 2 процентных пункта по сравнению с показателями 2015 года, когда она составляла 12%, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).



— При этом в абсолютных цифрах количество положительных решений банков по заявкам от розничных клиентов выросло на 22%, — отмечает директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов.



Он объясняет снижение уровня одобренных заявок диспропорциями спроса и предложения. Дело в том, что количество входящих запросов на займы выросло на 36%. Поэтому относительный показатель по системе снизился.



В последние два с половиной года на фоне кризисных явлений в экономике банки были вынуждены ужесточить требования к заемщикам. При этом рост ключевой ставки Центробанка до 17% в конце 2014-го привел к сильному росту всех ставок по кредитам в стране.



— Сейчас уже очевидно, что экономические изменения, произошедшие в нашей стране в прошлом году, — это надолго, соответственно, изменение доходов потенциальных заемщиков — это тоже надолго, — позитивно смотрит на складывающиеся тенденции первый заместитель председателя правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин.



По его словам, к сегодняшнему дню большинство банков и потребителей ушли от кризисной модели поведения. Это привело к уверенному росту спроса на потребительские кредиты в массовом сегменте. Кроме того, добавляет Евгений Лапин, банки начали смягчать требования к заемщикам и аккуратно снижать ставки по кредитам.



Старший вице-президент, директор департамента анализа рисков ВТБ24 Андрей Гулецкий подтверждает выводы коллег из ОКБ. Из его слов следует, что резкое увеличение числа заявок на займы в 2016-м обусловлено отложенным спросом. В прошлом году произошло частичное восстановление спроса, причем, как следует из ответов кредитных организаций на вопросы «Известий», рост заявок пришелся в основном на крупнейшие финансовые институты с госучастием. Например, в крымском РНКБ среднедневной прирост количества заявок на получение потребительского кредита по сравнению с 2015 годом составил в минувшем году около 27%.



В 2017 году не стоит ждать сколь-либо значительного роста уровня одобрения заявок по кредитам, говорит Александр Ахломов из ОКБ.



— Количество заявок, скорее всего, продолжит увеличиваться или как минимум останется на том же уровне, при этом банки будут сохранять умеренно консервативные рисковые стратегии с учетом текущей ситуации в экономике и требований регулятора, которые могут отразиться на росте рынка потребкредитования, — рассуждает эксперт.



Схожие оценки дали «Известиям» и в крупнейших кредитных организациях. В частности, в Сбербанке заявили, что на 2017 год не планируется существенного изменения политики в сфере потребительского кредитования.



— Мы прогнозируем небольшое восстановление экономического роста, замедление темпов инфляции и относительное укрепления рубля, и в результате — небольшое оживление на рынке розничного кредитования. С другой стороны, доходы населения, скорее всего, будут расти очень небольшими темпами, — поясняют позицию кредитной организации в пресс-службе.



Существенных изменений кредитной политики не намечается и в ВТБ24. В целом в банке уровень одобрения в прошлом году вырос на треть, сообщил старший вице-президент ВТБ24 Андрей Гулецкий.



Не ожидают кардинальных изменений в части уровня одобрения кредитных заявок в этом году и в ВТБ, сообщил его представитель.







Источник - ИЗВЕСТИЯ

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212 __________________