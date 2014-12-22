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ЦБ в феврале начнет куплю-продажу валюты для абсорбирования допдоходов бюджета
ЦБ в феврале начнет куплю-продажу валюты для абсорбирования допдоходов бюджета
Банк России начнет операции по купле-продаже валюты на валютном рынке в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета с февраля 2017 года, говорится в сообщении Минфина России.
«В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы Минфин России с февраля 2017 года будет осуществлять операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Для совершения данных операций Минфин России будет привлекать Банк России», — говорится в сообщении.
Ранее на совещании у президента России Владимира Путина было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться в дополнительные расходы. На эти суммы будут уменьшаться траты Резервного фонда, которые запланированы на покрытие дефицита бюджета. Соответственно, средства Резервного фонда будут сохраняться. Прогнозная цена на нефть Urals в бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов — $40 за баррель. Таким образом, изменение объема нефтегазовых доходов не будет влиять на объем ненефтегазового дефицита федерального бюджета, отмечает Минфин.
«В случае снижения фактических цен ниже указанного уровня Минфин России будет проводить операции по продаже иностранной валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже иностранной валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок иностранной валюты», — уточняет ведомство.
Такой механизм перенаправления дополнительных доходов будет действовать до внесения нового бюджетного правила.
«Это решение также позволит обеспечить эквивалентность объема операций на валютном рынке величине отклонения фактического объема использования (пополнения) средств суверенных фондов (Резервный фонд и Фонд Национального Благосостояния) от предусмотренного законом о бюджете в 2017 году. Таким образом, проведение операций на валютном рынке будет иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка», — говорится в сообщении.
В 2016 году на финансирование дефицита бюджета было направлено 2,1 трлн руб. средств Резервного фонда. Объем Резервного фонда на 1 января 2017 года составил 972,13 млрд руб. ($16,03 млрд), Фонда национального благосостояния — 4,359 трлн руб. ($71,87 млрд).
Источник - RNS