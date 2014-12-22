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Юдаева: Укрепление рубля в последние месяцы фундаментально обосновано
Юдаева: Укрепление рубля в последние месяцы фундаментально обосновано
26.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Произошедшее в последние месяцы укрепление рубля было в основном вызвано ростом мировых цен на нефть, оно менее является фундаментально обоснованным, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Произошедшее укрепление рубля (в последние месяцы - ред.) в основном объясняется ростом цен на нефть. В этом смысле это фундаментально обоснованное удорожание", - сказала Юдаева в интервью газете "Известия".
"Другое дело, что мерами бюджетной политики, которые тоже являются фундаментальным фактором, можно сглаживать колебания реального курса даже в условиях колебаний цен на нефть", - подчеркнула она.
Рубль, рухнувший на фоне снижения нефтяных цен в 2014-2015 годах, в 2016 году существенно укрепился, что, по мнению российских властей, негативно сказывается на конкурентоспособности российских экспортеров. В начале текущего года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассказал о планах правительства выработать совместные с ЦБ подходы для снижения долгосрочной волатильности реального курса рубля.
Минфин РФ в среду объявил о запуске бюджетных правил, согласно которым начнет осуществлять операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке, чтобы снизить влияние изменчивых нефтяных цен на колебания курса рубля и экономику в целом.
Для совершения указанных валютных операций Минфин будет привлекать ЦБ. Регулятор, в свою очередь, заявил, что по-прежнему сохраняет свою приверженность политике плавающего валютного курса, означающей отказ от проведения валютных интервенций для воздействия на номинальный курс рубля.
При этом Банк России оставил для себя возможность валютных интервенций для поддержания финансовой стабильности или накопления валютных резервов.
Источник RNS.