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Стартап Teachable получил $4 млн для привлечения пользователей к учебе онлайн

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Стартап Teachable получил $4 млн для привлечения пользователей к учебе онлайн

Образовательно-технологический стартап Teachable(ранее известный как Fedora), привлек $4 млн в новом раунде приема инвестиций. Такая информация стала известна от генерального директора и соучредителя компании Анкур Нагпала. Сама площадка предоставляет сервис подобный Shopify и SquareSpace - размещение обучающих видео или онлайн обучение. Teachable позволяет экспертам определенных направлений, быстро создать собственные онлайн курсы и обучение, после чего продать или отдать их заинтересованным пользователям. Каждый преподаватель самостоятельно задает стоимость курса.

В качестве монетизации, площадка использует сбор малой оплаты в $1 и комиссии в 10% с каждой продажи владельца курса. Если курс размещается на бесплатной основе, то преподаватель не оплачивает указанной комиссии. Для усиления заинтересованности, предоставлена возможность использования SaaS на основе подписки от $39 до $299, включающая снижение и отключение комиссионных сборов. Это предложение будет выгодно для преподавателей с высоким уровнем продаж.

Многие курсы на площадке, не являются курсами по обучению наукам преподаваемым в высших учебных заведениях. Многие из них это обычные обучающие видео по декорированию тортов, фен-Шую или печати на 3D принтере. Но несмотря на такую тенденцию, есть и курсы направленные на обучение по естественным наукам и для профессионального развития, начиная от курсов по языкам программирования, до курсов по запуску собственной школы боевых искусств. Некоторые компании уже используют образовательно-технологический стартап Teachable, для повышения квалификации собственных сотрудников.

Со слов Нагпала, в 2016 году, было продано курсов на общую сумму в $30 млн, при этом 2015 год показал значительно меньший уровень - $5 млн. На площадке насчитывается 3 млн клиентов, и эта цифра увеличивается на 15 тыс пользователей в день. Уже сейчас загружено более 1,3 млн обучающих видео, генерирующих 250 тыс сессий.

Этот раунд приема инвестиций, проходил во главе с Accomplice Ventures, Naval Ravikant, Learn Capital, и частичным участием основателя Sincerely Мэтта Врезина, Maiden Lane Ventures, Winklevoss Capital и других.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
startup, инвестирование, обучение, стартап
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