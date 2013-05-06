House-farmer.ru-HOUSE-FARMER

Проект HOUSE-FARMER — это ваша возможность зарабатывать столько, сколько вы хотите! ограничений!
Что нужно знать участнику проекта
единожды приобретенная птица остается в собственности покупателя навсегда и не имеет срока годности;
чем дороже птица-производитель, тем более высокий доход она приносит;
никаких ограничений по количеству птиц на вашей птицеферме!
первые 2 часа после регистрации дают скидку 50% на покупку любых птиц в любых количествах!
Приобретайте более дорогих птиц — и убеждайтесь сами: ваш доход возрастет!
Маркетинг:
Бонусы:
- За регистрацию 3 Перепела в подарок!
- При ПЕРВОМ пополнении +50% в подарок!При остальных 10%
- При пополнении свыше 500 рублей 5 Перепелов в подарок!
- При пополнении свыше 1500 рублей 20 Перепелов в подарок!
- При пополнении свыше 3000 рублей 50 Перепелов в подарок!
- При пополнении свыше 5000 рублей 100 Перепелов в подарок!
ВНИМАНИЕ!!! все кто пополнит от 1500 рублей до 01.02.2017-3 страуса в подарок!
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Партнерка:
10% на ВЫВОД
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Платежные системы:
Payeer,Megakassa
Выплаты в автоматическом режиме
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Активация выплат: 30 рублей
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