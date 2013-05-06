Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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House-farmer.ru-HOUSE-FARMER

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:31
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,182
Благодарностей: 22
КП: 0.001
House-farmer.ru-HOUSE-FARMER


От создателя игры Bank-good.


Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 26.01.2017



Регистрация


Игра с выводом денег "HOUSE-FARMER"


Об игре:

Цитата:
Проект HOUSE-FARMER — это ваша возможность зарабатывать столько, сколько вы хотите! ограничений!

Что нужно знать участнику проекта

единожды приобретенная птица остается в собственности покупателя навсегда и не имеет срока годности;
чем дороже птица-производитель, тем более высокий доход она приносит;
никаких ограничений по количеству птиц на вашей птицеферме!
первые 2 часа после регистрации дают скидку 50% на покупку любых птиц в любых количествах!
Приобретайте более дорогих птиц — и убеждайтесь сами: ваш доход возрастет!

Маркетинг:




Бонусы:


- За регистрацию 3 Перепела в подарок!
- При ПЕРВОМ пополнении +50% в подарок!При остальных 10%
- При пополнении свыше 500 рублей 5 Перепелов в подарок!
- При пополнении свыше 1500 рублей 20 Перепелов в подарок!
- При пополнении свыше 3000 рублей 50 Перепелов в подарок!
- При пополнении свыше 5000 рублей 100 Перепелов в подарок!

ВНИМАНИЕ!!! все кто пополнит от 1500 рублей до 01.02.2017-3 страуса в подарок!

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Партнерка:

10% на ВЫВОД
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Платежные системы:

Payeer,Megakassa

Выплаты в автоматическом режиме
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Активация выплат: 30 рублей
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Разное:

СЕРФИНГ
Мини Букс
Кредит
Калькулятор дохода
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Мой вклад





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Старый Сегодня, 15:48
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,450
Благодарностей: 557
КП: 0.012
Re: House-farmer.ru-HOUSE-FARMER
о , норм игра - приглядываемся )
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Старый Сегодня, 15:51
#3
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,182
Благодарностей: 22
КП: 0.001
Автор темы Re: House-farmer.ru-HOUSE-FARMER
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