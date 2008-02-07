Johnson & Johnson покупает Actelion за $30 млрд

Johnson & Johnson выкупит Actelion - одну из крупнейших биотехнических компаний Европы. Общая сумма сделки составит $30 млрд, и, также, будет включать получение прав на все научные исследования и разработки компании. Каждая акция, обойдется J&J, в $280. Такая информация появилась в сети сегодня.
Швейцарская компания Actelion, является производителем препаратов для лечения артериальной гипертонии - смертельное повышение давления в сосудах, несущих кровь от сердца к легким.
Аналитики ожидают, что препарат под названием Opsumit, будет генерировать $1,5 млрд продаж к 2020 году, а препарат Uptravi достигнет уровня продаж в $3 млрд к тому же году. Все это поможет поддерживать общую конкуренцию на рынке, учитывая потерю патента на препарат Tracleer в 2015 году, на территории США.
В рамках сделки J&J, получит права на препарат ACT-132577 - одна из версий Opsumit в рамках новой научно-исследовательской компании, разрабатывающей лекарства против устойчивой артериальной гипертензии, вышедшей на второй этап клинических испытаний.
После покупки, компания станет новой Швейцарской публичной фирмой с капитализацией в $1 млрд долларов. J&J будет владеть 16% акций, и иметь право еще на 16%. Акционеры Actelion станут владельцами новых акций на условиях 1 акция старой компании, в обмен на 1 акцию новой.
Научно-исследовательская компания, оставляет за собой права на портфолио кандидатов для клинических испытаний лекарственных препаратов против сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, проблем с иммунной системой.
Для успешного завершения сделки, Johnson & Johnson предложила стоимость покупки акций, которая на 23% превышает стоимость ценных бумаг при закрытии рынка 25 января.
Перевод специально для MMGP.ru Reuters 1
, Reuters 2