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UC Rusal хочет разместить долларовые евробонды под 5,375% годовых

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Имя: Александр
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UC Rusal хочет разместить долларовые евробонды под 5,375% годовых
26 января 13:14

UC Rusal планирует разместить пятилетние еврооблигации в долларах, ориентируя инвесторов на доходность около 5,375% годовых, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Компания 20–25 января провела встречи с инвесторами в Европе, Северной Америке и Азии, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах. Общий долг UC Rusal на конец сентября 2016 г. был $10,9 млрд, компания указывала, что может позволить себе дальнейшее увеличение общей суммы долга, но имеет ограничения по заимствованиям для увеличения капитальных затрат или покупки стратегических активов.

Организаторами road show и размещения выступают JPMorgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank International, «Сбербанк CIB», «Ренессанс капитал», SG CIB, UBS, UniCredit Bank и «ВТБ капитал».

Источник: http://www.vedomosti.ru/business/new...tm_source=smi2
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