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Cisco купила сервис AppDynamics за $3,7 млрд накануне его IPO

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Cisco купила сервис AppDynamics за $3,7 млрд накануне его IPO
dev.by
Ведущий мировой поставщик ИТ-оборудования корпорация Cisco объявила о покупке за $3,7 млрд компании AppDymamics, создающей APM-системы мониторинга для бизнеса. Последняя должна была выйти на IPO 26 января, сообщает Rambler News Service со ссылкой на сайт компании.



Cisco и AppDynamics уже вели переговоры о поглощении в ноябре 2016 года, но сторонам не удалось прийти к соглашению. По информации TechCrunch, окончательное решение о сделке было принято в минувшую субботу после возобновления интереса Cisco к сделке. Стороны завершили всю работу с документами всего за 48 часов.

Пикантности ситуации придаёт тот факт, что в четверг, 26 января, AppDymamics планировала выйти на IPO. Предполагалось, что на торги будет выставлено 12 млн акций по цене $10-12 за штуку, а итоговая стоимость размещения составит примерно $2 млрд (при оценочной стоимости компании в $1,9 млрд).

В итоге цена продажи AppDynamics составила $3,7 млрд — почти в два раза больше оценочной стоимости размещения акций компании на бирже. Reuters уточняет, что вся сумма будет выплачена наличными.

По мнению аналитиков, основатели AppDynamics предпочли «синицу в руке». Вполне объяснимое решение, если учесть, что акции ближайшего конкурента — компании New Relic — спустя два года с IPO продолжают «торговаться» в пределах первоначальной цены размещения.

Сообщается, что действующий глава AppDynamics сохранит свою должность, но перейдет в подчинение старшего вице-президента Cisco Роуэна Троллопа.

За последние 8 лет компания привлекла более $300 млн инвестиций. Среди крупнейших держателей акций AppDynamics значились топовые венчурные фонды Greylock Partners и Lightspeed Venture Partners.

Первичное размещение акций AppDynamics на бирже должно было стать первым технологическим IPO года.

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