X Generating - x-generating.co



старт 26.01.2017 PerfectMoney Верифицирован, 2.3 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin



языки: RU EN







Описание:



Цитата: Инвестиционный портфель GENERATING X LIMITED разработан и управляется нашими специалистами с сильной командой аналитиков в области энергетики, что позволяет эффективно анализировать ситуацию на рынке энергоресурсов. Инвест планы:



4-8% в день (почасовой заработок) на протяжении всей жизни (+ возврат вклада через 2 дня)



10 - 100$ 4% в день

Досрочное снятие в любой момент



101 - 500$ 5% в день

Досрочное снятие в любой момент



501 - 1000$ 7% в день

Досрочное снятие в любой момент



1001 - 5000$ 8% в день







депозит:



26.01.17 09:59 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U11020987 from U1294xxx. Batch: ‎161649333. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit user all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 100000$

Реферальские: 8% 4%

Выплаты: инстантом

Скрипт: Other

Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).



Name Server: APOLLO.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: TESS.NS.CLOUDFLARE.COM

Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.

Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain Registration Date: Tue Jan 24 15:31:21 GMT 2017



