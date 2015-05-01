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Стартап Ring по дверным видеозвонкам привлёк $109 млн от DFJ, Goldman Sachs, Qualcomm

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Стартап Ring по дверным видеозвонкам привлёк $109 млн от DFJ, Goldman Sachs, Qualcomm


Начиная спальной кроватью и до холодильника и так далее - это сейчас для нас так называемый Интернет-вещей, который сделал гигантский скачок вперед в 2016 году среди потребителей во всем мире, когда любые вещи домашнего обихода можно подключить к управлению через сеть Интернет.

И наступивший год также демонстрируют точно такой же тренд в этой области. Как сообщается стартап Ринг (Ring) разрабатывающий дверные видеозвонки, заявил, что в раунде D ему удалось прилечь новое финансирование на сумму в размере 109 млн долл. США от компаний DFJ Growth, Goldman Sachs Investment Partners и Qualcomm Ventures. Кроме всего прочего в этот стартап вложился известный предприниматель Ричард Брэнсон, а также компании American Family Insurance, Shea Ventures, и True Ventures. И этот раунд финансирования включают в себя некоторые долговые обязательства данного стартапа перед банком Silicon Valley Bank.

Стартап Ринг начал свою деятельность в 2013 году с представления на рынке продукта под названием Doorbot ("дверной бот", если дословно). На тот момент стартап смог предложить дверной звонок с подключенной с помощью Wi-Fi видеокамерой, однако после ребрендинга стартап наполнил свое предложение новыми продуктами и функциями включая функцию боя курантов (Ring Chime), встроенную технологию обнаружения движения, монтируемые солнечные панели, отдельные автономные камеры слежения и облачный сервис хранения видеозаписей.

Кто там?

Смысл технологии стартапа Ринг остается всё тем же, что и был изначально. Если кто-то подходит к вашему жилищу и жмёт на дверной звонок, то система Ring совершает звонок на ваш смартфон, и вы просто взяв трубку видите, а кто это там - это удобно, если скажем в это время находитесь в саду, в постели или вообще на другой стороне земного шара. Вы можете переговорить напрямую с любыми гостями через телефон и заодно увидеть их через смонтированную видеокамеру.

Это также мешает криминальным элементам использовать свою давнюю технику, когда они просто подходят и звонят в дверь, чтобы проверить - а есть кто-либо сейчас в доме. С помощью этой технологии Ring в доме всегда кто-то, но есть.

Свежее вливание наличности поступило менее чем через 9 месяцев после того как этот стартап расположенный в г. Санта Моника (штат Калифорния) закрыл еще один крупный раунд финансирования в размере 61,2 млн долл. США, который в свою очередь был вскоре после раунда финансирования от предпринимателя Ричарда Брэнсона в размере 28 млн долл. США. Таким образом общий объем инвестированных средств в стартап вырос до 209 млн долл. США.

Стартап Ринг заявляет, что в настоящее время на него трудится около 1000 сотрудников в 8 странах мира и с получение еще одного транша в размере 109 млн долл. США, компания обязуется, что она будет продолжать свою "миссию по сокращению преступности в городской черте по всему миру".

Кроме того, компания утверждает, что сейчас её продукция продается в 100 странах мира и её можно купить в 15 000 торговых точках. В прошлом году компания также сотрудничала с отделом полиции Лос-Анджелеса по вопросу установки дверных видеозвонков Ring в 10% жилищ в окрестном районе Лос-Анджелеса Уилшир Парк (Wishire Park).

"Компания Ринг является сейчас одной из наиболее быстро растущих компаний, которые поставляет на рынок аппаратные средства для пользователей, что уже само по себе просто впечатляющее достижение, и мы к тому же видим, что у них есть еще большая возможность поставлять на рынок полный комплект продуктов и предоставлять услуги по безопасности жилища," так заявил Кристофер Дейв (Christopher Dawe), который является сопредседателем по венчурному капиталу и группы по вложениям в недвижимость компании Goldman Sachs Investment Partners. "На наш взгляд это реальная история расширения рынка сбыта своей продукции м стартап Ринг действительно занимается строительством платформы домашней безопасности следующего поколения и причем по доступной цене".


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5889c2adcf083
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