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Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за год выросла до $1 триллиона

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Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за год выросла до $1 триллиона
По данным госстатбюро КНР, росту прибыли поспособствовало ускорение роста сбыта продукции в течение всего года.



Прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам 2016 года выросла на 8,5%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

По итогам 2016 года, прибыль крупных промышленных предприятий Китая составила 6,88 триллиона юаней (1 триллион долларов). При этом отдельно в декабре прибыль выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, составив 844,4 миллиарда юаней (123,1 миллиарда долларов).

По данным госстатбюро КНР, росту прибыли поспособствовало ускорение роста сбыта продукции в течение всего года.

Также отмечается, что общая прибыль предприятий, занятых в добывающей промышленности, по итогам 2016 года снизилась на 27,5%; прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 12,3%; прибыль компаний, занятых в производстве и снабжении электричества, тепловой энергии и газа снизились на 14,3% по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности из 41 крупного предприятия по итогам 2016 года у 29 — доходы выросли, у 11 — сократились, у одного — остались на прежнем уровне. Крупными компаниями в Китае считаются предприятия с годовым доходом более 20 миллионов юаней (3,1 миллиона долларов).

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Метки
китай, прибыль
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