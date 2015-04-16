Гендиректор Microsoft Сатья Наделла будет работать в Starbucks!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что акционеры популярной сети кофеен Starbucks предложила генеральному директору Microsoft, Сатье Наделле войти в совет директоров компании.
Наделла будет не первым топ-менеджером, который перешел из сферы технологий в кофейное дело. Будущий директор Starbucks — Кевин Джонсон – тоже ранее работал в Microsoft. Он возглавит кофейню в следующем году.
Сатья Наделла получил приглашение поработать в Starbucks благодаря своему опыту и пониманию того, как технологии будут использоваться по всему миру.
Последние два года Starbucks стал все больше походить на технологическую компанию, чем на сеть кофеен. Еще в 2016 компания решила инвестировать средства не в рекламу, а в технологии.
Помимо Наделлы, к совету директоров могут присоединиться ТОП-менеджер сети гипермаркетов Walmart и вицепрезидент Lego.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим