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У какого брокера завести счет с 300к$
Добрый день всем, собственно нашел инвестора готового вложить в мою торговлю 300к. Все бы хорошо, но задались вопросом, а собственно с каким брокером можно работать на такой сумме. Обращался со звонком к многим брокерам, спрашивал какие гарантии, ничего внятного ни от кого не получил. Я являюсь давним клиентом forex4you. На нем и торгую с 20к в управлении,заказали вывод на 6к, вывели за пол дня!
Но я звонил им, в России как оказалось представительства нету, регистрация Люксембург, а сумма сами понимаете не маленькая!
Подскажите кто знает, где торгуют трейдеры с такими суммами!