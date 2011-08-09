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У какого брокера завести счет с 300к$

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Старый Сегодня, 13:40
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 20.10.2014
Сообщений: 29
Благодарностей: 2
КП: 0.000
У какого брокера завести счет с 300к$
Добрый день всем, собственно нашел инвестора готового вложить в мою торговлю 300к. Все бы хорошо, но задались вопросом, а собственно с каким брокером можно работать на такой сумме. Обращался со звонком к многим брокерам, спрашивал какие гарантии, ничего внятного ни от кого не получил. Я являюсь давним клиентом forex4you. На нем и торгую с 20к в управлении,заказали вывод на 6к, вывели за пол дня!
Но я звонил им, в России как оказалось представительства нету, регистрация Люксембург, а сумма сами понимаете не маленькая!
Подскажите кто знает, где торгуют трейдеры с такими суммами!
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Сергей Савка на форуме  
Старый Сегодня, 14:28
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 566
Благодарностей: 48
КП: 0.013
Re: У какого брокера завести счет с 300к$
Необходимо провести диверсификацию, распределить средства по нескольким брокерам. По каким именно брокерам - каждый выбирает сам. Если есть не малый опыт торговли, то выбрать брокеров ведь не проблема. Любой офшорный брокер может закрыться, испариться. Потому необходимо выбирать тех, которые существуют давно, которые работают по смешанной схеме, то-есть выводят сделки на поставщика ликвидности, у которых есть эти типы счеитов.
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Последний раз редактировалось Lemix; Сегодня в 14:33.
Lemix на форуме  
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