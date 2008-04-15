В 2016 году в одной только Германии китайцы скупили бизнеса на $12,5 млрд

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что только за 2016 год китайские инвесторы приобрели частично или полностью 68 немецких предприятий, общая сумма сделки составила $12,6 млрд. По сравнению с предыдущим годом количество приобретенных китайцами немецких предприятий выросло почти на 70 процентов.
В 2015 общая сумма сделок на покупку бизнеса в Германии, за которые заплатили бизнесмены из КНР, составила $530 млн.
Активность китайского бизнеса выросла также в целом на европейском континенте.
Как известно, в 2016 году полностью или частично китайцы приобрели 309 европейских предприятий на общую сумму 85,8 миллиарда долларов США. Это почти в три раза превышает расходы на закупку европейских фирм китайцами в 2015 году.
Китайские инвесторы чаще всего интересуются немецкими, британскими, французским и итальянским предприятиями.
Что думаете о выше изложенном, друзья? Как по мне это все вполне оправданное явление, ведь рост благосостояния китайцев растет и их соответственно влияние в мире тоже! Жду отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим