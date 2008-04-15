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В 2016 году в одной только Германии китайцы скупили бизнеса на $12,5 млрд

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Старый Сегодня, 13:26
#1
Премиум
 
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Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,757
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В 2016 году в одной только Германии китайцы скупили бизнеса на $12,5 млрд

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что только за 2016 год китайские инвесторы приобрели частично или полностью 68 немецких предприятий, общая сумма сделки составила $12,6 млрд. По сравнению с предыдущим годом количество приобретенных китайцами немецких предприятий выросло почти на 70 процентов.

В 2015 общая сумма сделок на покупку бизнеса в Германии, за которые заплатили бизнесмены из КНР, составила $530 млн.

Активность китайского бизнеса выросла также в целом на европейском континенте.

Как известно, в 2016 году полностью или частично китайцы приобрели 309 европейских предприятий на общую сумму 85,8 миллиарда долларов США. Это почти в три раза превышает расходы на закупку европейских фирм китайцами в 2015 году.

Китайские инвесторы чаще всего интересуются немецкими, британскими, французским и итальянским предприятиями.

Что думаете о выше изложенном, друзья? Как по мне это все вполне оправданное явление, ведь рост благосостояния китайцев растет и их соответственно влияние в мире тоже! Жду отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:32.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 13:37
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 3,950
Благодарностей: 812
КП: 0.090

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: В 2016 году в одной только Германии китайцы скупили бизнеса на $12,5 млрд
Китайцы молодцы. Я не удивлюсь, если юань переплюнет доллар.
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Старый Сегодня, 13:42
#3
Мастер
 
Имя: Анастас
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 1,906
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Re: В 2016 году в одной только Германии китайцы скупили бизнеса на $12,5 млрд
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Рад сообщить вам, что только за 2016 год китайские инвесторы приобрели частично или полностью 68 немецких предприятий,
А немцы-то этому рады ?
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