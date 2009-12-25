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Бэклог сети Биткойн уже составил четверть миллиарда долларов

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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Бэклог сети Биткойн уже составил четверть миллиарда долларов

Хотя сеть Биткойн восстановила свою работу после перебоев, имевших место 23 января, в ней развилось массированное отставание, и 250 миллионов долларов в настоящее время остаются в подвешенном состоянии – невероятная сумма, 278,872.21 биткойнов пока остаются без движения. Разгневанные пользователи всячески выражали свое разочарование в связи с данной ситуацией.

Представитель Vaultoro, биржи, торгующей биткойнами и золотом, публично заявил:

“Мы выставили комиссию 0,0005 (45 центов), чтобы наши клиенты могли получить выведенные средства, и потребовалось 17 часов для того, чтобы это произошло, и фактически неизвестно, как обстояло бы дело, если бы мы не задействовали акселератор транзакций Viabtc”.

Одним из важнейших механизмов в дизайне системы Биткойн является сложность сети, своего рода калькулятор, который измеряет общую сетевую мощность хэширования и увеличивает или уменьшает вознаграждение, в зависимости от сложности нахождения блока, которая зависит, в свою очередь, от увеличения либо уменьшения хэш-мощности. Соответственно, сложность нахождения блоков проходит корректировку каждые две недели.

Когда мощность хэширования возрастает, как это часто бывает, сеть Биткойн работает на высоких скоростях и может обрабатывать больше транзакций: в этот период блоки обнаруживаются быстрее, чем обычно, в среднем на 10 минут. В течение двух недель сеть проходит перенастройку, и обработка транзакций возвращается к обычному ритму. Как только блоки переполняются, создается временная ситуация внезапного массового отставания.

За последние два месяца произошли три серьезных бэклог-ситуации и множество мелких. Если в течение этого периода пользователь совершает транзакцию, даже, возможно, заплатив приличную комиссию, ему все равно приходится ждать, поскольку возможность совершения транзакции внезапно понижается.

Если сумма значительна или же для сделки принципиально важна быстрота – что, безусловно, специфично именно для Биткойна – то отказ в обслуживании чрезвычайно расстраивает и пугает пользователей, особенно новичков, которые вынуждены гадать, получат ли они обратно свои деньги. Как правило, это приводит к гневным жалобам, которые заполняют почтовые ящики биткойн-бизнеса, а также выносятся на обсуждение общественными интернет-платформами. Курс биткойна, как правило, также реагирует на это явление и устремляется вниз, как это имело место со вчерашнего дня.

Источник: Cryptocoinsnews
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Метки
биржа, биткоин, деньги, новости
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