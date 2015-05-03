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Система приема платежей Free-Kassa подключила PayPal

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Старый Сегодня, 13:11
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Система приема платежей Free-Kassa подключила PayPal
Система приема платежей Free-Kassa сообщает о подключении PayPal. Теперь интернет-магазины, подключенные к Free-Kassa, могут принимать в качестве оплаты за предоставляемые товары и услуги PayPal. Для подключения приема платежей в PayPal интернет-предпринимателю необходимо иметь собственный счет в данной платежной системе. Настройка платежей в рамках сервиса Free-Kassa осуществляется в разделе «Профиль».

«PayPal – это настоящий тяжеловес во всей мировой платежной индустрии. Эта платежная система характеризуется надежностью и удобством использования. Соответственно, наши партнеры получают доступ к многомиллионной аудитории потенциальных покупателей по всему миру. А это открывает отличные перспективы для владельцев интернет-магазинов, подключенных к нашей системе» - прокомментировал Виталий Лавров, директор по развитию компании Free-Kassa.
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