Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Продвижение Биткоин Проектов

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:09
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Продвижение Биткоин Проектов
Все мы задаемся вопросом как продвигать свои проекты, связанные с тематикой биткоинов на контекстной рекламе?
Всем известно, что GOOGLE и YANDEX блокируют рекламу о криптовалютах.
Особое эффективность данной рекламы в целевой аудитории.
Чтобы решить эту проблему нам помогут различные программы, созданные представителями DARKWEB пространства.
В данный момент я только знаком с программой «iZitor»
Видеоматериал:
https://www.youtube.com/watch?v=I0FRFfy65PY


Данная программа очень подходит для продвижение Биткоин-Проектов.
Этот пост я открыл для того чтобы развить тему для обсуждение полезных программ DARKWEB пространства.
Делимся мнениями и идеями по этой теме. Думаю, для всех это будет полезно знать и в целом применять все на практике.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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