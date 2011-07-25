Все мы задаемся вопросом как продвигать свои проекты, связанные с тематикой биткоинов на контекстной рекламе?
Всем известно, что GOOGLE и YANDEX
блокируют рекламу о криптовалютах.
Особое эффективность данной рекламы в целевой аудитории.
Чтобы решить эту проблему нам помогут различные программы, созданные представителями DARKWEB пространства
.
В данный момент я только знаком с программой «iZitor»
Видеоматериал:
https://www.youtube.com/watch?v=I0FRFfy65PY
Данная программа очень подходит для продвижение Биткоин-Проектов.
Этот пост я открыл для того чтобы развить тему для обсуждение полезных программ DARKWEB пространства.
Делимся мнениями и идеями по этой теме. Думаю, для всех это будет полезно знать и в целом применять все на практике.