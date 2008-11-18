Rost77 Модератор

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Игра в казино на чужие деньги. История про онлайн-аферистов с прологом и эпилогом



Мир виртуального азарта кишит разнообразными жуликами и проходимцами. Вероятность проигрыша в онлайн-казино своих денег отталкивает людей от виртуальных игровых заведений. Но мошенники — отличные психологи. Они придумали многоходовую и грамотно выстроенную схему обмана, суть которой становится понятна далеко не сразу. В чём же состоит опасность подобной аферы и как распознать онлайн-мошенничество, читайте в этой статье.



Пролог



Объявлениями о возможности заработать, играя в казино чужими деньгами, пестрит весь интернет. В подобном сообщении указывается ссылка на интернет-страницу. Она ведёт на сайт с длинным и неудобоваримым названием. Как правило, он очень простой и дешёвый, состоящий из единственной страницы. В глаза сразу бросается обилие на нём лозунгов, призывающих к заработку без собственных вложений.



Тут же присутствует описание сути этого вида заработка. Он состоит в формировании команды людей, которые станут играть в онлайн-казино на предоставленные автором проекта деньги. Полученная таким образом прибыль будет распределяться между игроком и владельцем этого сайта в пропорции 40 на 60%.



Сам автор этого проекта объясняет своё нежелание вести игру самостоятельно по-разному. Либо он очень занятой человек, либо просто устал побеждать в онлайн-казино. И хочет передать свой успешный опыт другим людям. Такие объяснения выглядят странно, но желание поиграть на чужие деньги пересиливает всякую логику.



На подобном мошенническом сайте всегда есть большое количество неестественно хороших отзывов и рассказов людей, разбогатевших таким простым образом. Присутствующий на сайте короткий видеоролик повествует как легко и просто можно заработать по такой схеме.



Кульминация



Все сомнения относительно реальности этого заработка у человека отпадают после того, как на его счёт обещают перевести деньги. Эта сумма составляет от 200 до 400 $. Чтобы их получить, необходимо просто зарегистрироваться на сайте определённого онлайн-казино.



Некоторые особо наглые мошенники просят внести залог для пользования этим депозитом. Своё требование они мотивируют тем, что их не раз обманывали нечестные игроки, выводя перечисленные деньги. Поскольку сумма залога является небольшой (10–20%), а требование звучит логично, неопытные клиенты действительно вносят необходимые средства. Естественно, получить их обратно они уже не смогут.



По завершении процесса регистрации человеку предлагают пройти обучающие курсы. И сдать затем тест, показывающий готовность новоиспечённого члена команды к покорению вершин онлайн-азарта. Эти курсы рассказывают, как правило, об игре в рулетку по системе Мартингейла. К реальной жизни эта стратегия никакого отношения не имеет, но на неискушённого игрока действует магически.



После успешной сдачи теста человеку предлагают опробовать свои навыки в уже настоящей игре. И как можно догадаться, успех ему сопутствует постоянно с первых моментов онлайн-сражения. По завершении недели подобной работы на депозите игрока накапливается некоторая сумма. Но когда настаёт пора распределения прибыли, оказывается, что вывести свою заработанную часть денег игрок не может.



На следующий день организатор аферы присылает ему письмо. В послании говорится, что выигранные им средства казино оставляет себе в счёт проведённого обучения. Но поскольку человек оказался талантливым игроком, ему предлагают продолжить сотрудничество с онлайн-заведением. И внести для этого собственные средства на депозит.



Большинство людей отказываются. Они поняли, что их обманули и не желают участвовать дальше в этой афере. Но всегда находятся наивные игроки, прельстившиеся большими и лёгкими деньгами, которые соглашаются.



Эпилог



В азартных играх честность и порядочность являются залогом длительного и прибыльного бизнеса. Это прекрасно понимают владельцы онлайн-казино. На рынке цифрового азарта очень жёсткая конкуренция. Поэтому виртуальные игровые заведения постоянно вкладывают средства в новые автоматы, улучшают дизайн сайта, тратят деньги на рекламу и бонусную программу. Обманывать клиента им невыгодно, поскольку отрицательные отзывы могут просто разорить заведение. А лицензионные онлайн-игры делают обман технически невозможным.



Этим и пользуются мошенники, которые создают дешёвые сайты-однодневки с целью заманить начинающих поклонников онлайн-азарта в свои сети.



Послесловие



Чтобы избежать цепких лап подобных аферистов, соберите информацию про онлайн-казино, в котором собираетесь играть. Протестируйте понравившийся автомат в бесплатном режиме и только тогда переводите средства на депозит. Помните, играя на чужие деньги, обязательно потеряешь свои. Удачи!



Поделитесь какие виды мошенничества в казино встречались вам и как удалось раскусить афериста и не попасть в его ловко расставленные сети.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Мир виртуального азарта кишит разнообразными жуликами и проходимцами. Вероятность проигрыша в онлайн-казино своих денег отталкивает людей от виртуальных игровых заведений. Но мошенники — отличные психологи. Они придумали многоходовую и грамотно выстроенную схему обмана, суть которой становится понятна далеко не сразу. В чём же состоит опасность подобной аферы и как распознать онлайн-мошенничество, читайте в этой статье.Объявлениями о возможности заработать, играя в казино чужими деньгами, пестрит весь интернет. В подобном сообщении указывается ссылка на интернет-страницу. Она ведёт на сайт с длинным и неудобоваримым названием. Как правило, он очень простой и дешёвый, состоящий из единственной страницы. В глаза сразу бросается обилие на нём лозунгов, призывающих к заработку без собственных вложений.Тут же присутствует описание сути этого вида заработка. Он состоит в. Полученная таким образомв пропорции 40 на 60%.Сам автор этого проекта объясняет своё нежелание вести игру самостоятельно по-разному. Либо он очень занятой человек, либо просто устал побеждать в онлайн-казино. И хочет передать свой успешный опыт другим людям. Такие объяснения выглядят странно, но желание поиграть на чужие деньги пересиливает всякую логику.На подобном мошенническом сайте всегда есть большое количество неестественно хороших отзывов и рассказов людей, разбогатевших таким простым образом. Присутствующий на сайте короткий видеоролик повествует как легко и просто можно заработать по такой схеме.Все сомнения относительно реальности этого заработка у человека отпадают после того, как на его счёт обещают перевести деньги. Эта сумма составляет от 200 до 400 $. Чтобы их получить, необходимо просто зарегистрироваться на сайте определённого онлайн-казино.Некоторые особо наглые мошенники просят внести залог для пользования этим депозитом. Своё требование они мотивируют тем, что их не раз обманывали нечестные игроки, выводя перечисленные деньги. Поскольку сумма залога является небольшой (10–20%), а требование звучит логично, неопытные клиенты действительно вносят необходимые средства. Естественно, получить их обратно они уже не смогут.По завершении процесса регистрации человеку предлагают пройти обучающие курсы. И сдать затем тест, показывающий готовность новоиспечённого члена команды к покорению вершин онлайн-азарта. Эти курсы рассказывают, как правило, об игре в рулетку по системе Мартингейла.После успешной сдачи теста человеку предлагают опробовать свои навыки в уже настоящей игре. И как можно догадаться, успех ему сопутствует постоянно с первых моментов онлайн-сражения. По завершении недели подобной работы на депозите игрока накапливается некоторая сумма. Но когда настаёт пора распределения прибыли, оказывается, чтоНа следующий день организатор аферы присылает ему письмо. В послании говорится, что выигранные им средства казино оставляет себе в счёт проведённого обучения. Но поскольку человек оказался талантливым игроком, ему предлагают продолжить сотрудничество с онлайн-заведением. И внести для этого собственные средства на депозит.Большинство людей отказываются. Они поняли, что их обманули и не желают участвовать дальше в этой афере. Но всегда находятся наивные игроки, прельстившиеся большими и лёгкими деньгами, которые соглашаются.В азартных играх честность и порядочность являются залогом длительного и прибыльного бизнеса. Это прекрасно понимают владельцы онлайн-казино. На рынке цифрового азарта очень жёсткая конкуренция. Поэтому виртуальные игровые заведения постоянно вкладывают средства в новые автоматы, улучшают дизайн сайта, тратят деньги на рекламу и бонусную программу. Обманывать клиента им невыгодно, поскольку отрицательные отзывы могут просто разорить заведение. А лицензионные онлайн-игры делают обман технически невозможным.Этим и пользуются мошенники, которые создают дешёвые сайты-однодневки с целью заманить начинающих поклонников онлайн-азарта в свои сети.Чтобы избежать цепких лап подобных аферистов,. Протестируйте понравившийся автомат в бесплатном режиме и только тогда переводите средства на депозит. Помните, играя на чужие деньги, обязательно потеряешь свои. Удачи!Поделитесь какие виды мошенничества в казино встречались вам и как удалось раскусить афериста и не попасть в его ловко расставленные сети.

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