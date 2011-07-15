Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Какой должна быть страховка в хайпах? Конкурс на 100 USD

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Старый Сегодня, 12:37
#1
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Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 35
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Какой должна быть страховка в хайпах? Конкурс на 100 USD
На данный момент есть множество предложений по страхованию или компенсации вкладов от мониторингов и блоггеров.

В данной теме давайте обсудим, какая должна быть идеальная страховка.

Высказывайте свое мнение, предлагайте варианты. Услышим каждого, обсудим и лучшее реализуем на нашем портале.

Автор идеи, которую мы возьмем на реализацию, получит бонус в 100 USD от Hyipme. Можно это считать конкурсом.
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