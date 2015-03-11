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Бизнес возможности с Тайга 8 от компании Vilavi

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Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
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Старый Сегодня, 12:34
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.06.2016
Сообщений: 53
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Бизнес возможности с Тайга 8 от компании Vilavi
Приветствую друзья!

Вашему вниманию представляю небольшой обзор о бизнес возможностях продукта Тайга 8 (Tayga8) компании Vilavi.



Наверняка у многих данный продукт уже на слуху. И это не удивительно, потому что развивается бренд семимильными шагами, очевидно благодаря:
  • отличному маркетинговому плану
  • реальным полезным свойствам этого натурального продукта, что сказывается на чеках от оборота структур.

О составе и свойствах Тайги 8 тут рассказывать не стану, о них можно узнать на сайте tayga8.ru

Маркетинговый план

Базовый вход: если вы не уверены в своих силах, но хотите попробовать развиваться с VILAVI, начните с «Базового» входа. Данный кейс включает в себя:

1 клеточный концентрат молодости T8 EXTRA;
1 клеточный коктейль молодости T8 BLEND.

Его стоимость составляет 5000 рублей. Параллельно с этим вам начисляется 50 PV (внутренние баллы компании) и предоставляется стартовый бонус до 5% от покупок ваших партнеров или по вашему ID.

Бизнес вход: тем, кто серьезно настроен, компания предлагает «Бизнес» кейс, который включает в себя:

10 штук клеточного концентрата T8 EXTRA;
10 штук клеточного коктейля T8 BLEND;
1 фирменную фляжку;
1 фирменный стакан;
1 фирменную стопку;
1 фирменный ароматизатор.

Соответственно, стоимость пакета и размер вознаграждений будут отличаться. Так речь идет о:

оплата 34 400 рублей за вход;
начисление 500 PV за вход;
стартовый бонус до 30%;
двухмесячная бонусная активность;
присвоение квалификации Bronze с дополнительным накопительным бонусом в 4%;
возможность покупки BigPack наборов

Стоит заметить, что вход на Бизнес пакет гораздо более выгоден и открывает большие перспективы для дохода.

Подробнее и наглядно об этих возможностях можно узнать из небольшого видео:



Желающие присоединиться к команде могут сделать это на сайте: office.vilavi.com Мой ID 414444.

Всем профита и хорошего дня!
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