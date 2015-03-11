Бизнес возможности с Тайга 8 от компании Vilavi

Приветствую друзья!
Вашему вниманию представляю небольшой обзор о бизнес возможностях продукта Тайга 8
(Tayga8) компании Vilavi.
Наверняка у многих данный продукт уже на слуху. И это не удивительно, потому что развивается бренд семимильными шагами, очевидно благодаря:
- отличному маркетинговому плану
- реальным полезным свойствам этого натурального продукта, что сказывается на чеках от оборота структур.
О составе и свойствах Тайги 8 тут рассказывать не стану, о них можно узнать на сайте tayga8.ru
Маркетинговый план
Базовый вход:
если вы не уверены в своих силах, но хотите попробовать развиваться с VILAVI, начните с «Базового» входа. Данный кейс включает в себя:
1 клеточный концентрат молодости T8 EXTRA;
1 клеточный коктейль молодости T8 BLEND.
Его стоимость составляет 5000 рублей. Параллельно с этим вам начисляется 50 PV (внутренние баллы компании) и предоставляется стартовый бонус до 5% от покупок ваших партнеров или по вашему ID.
Бизнес вход:
тем, кто серьезно настроен, компания предлагает «Бизнес» кейс, который включает в себя:
10 штук клеточного концентрата T8 EXTRA;
10 штук клеточного коктейля T8 BLEND;
1 фирменную фляжку;
1 фирменный стакан;
1 фирменную стопку;
1 фирменный ароматизатор.
Соответственно, стоимость пакета и размер вознаграждений будут отличаться. Так речь идет о:
оплата 34 400 рублей за вход;
начисление 500 PV за вход;
стартовый бонус до 30%;
двухмесячная бонусная активность;
присвоение квалификации Bronze с дополнительным накопительным бонусом в 4%;
возможность покупки BigPack наборов
Стоит заметить, что вход на Бизнес пакет
гораздо более выгоден и открывает большие перспективы для дохода.
Подробнее и наглядно об этих возможностях можно узнать из небольшого видео:
Желающие присоединиться к команде
могут сделать это на сайте: office.vilavi.com
Мой ID 414444.
Всем профита и хорошего дня!