Мониторинг Хайпо... Мастер

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Дружные Соседи - drughnie-sosedi.ru

























Старт проекта: 21.01.17









Цитата: «Дружные Соседи» — многопользовательская экономическая онлайн стратегия, виртуальный симулятор фермерского хозяйства. Она воспроизводит взаимосвязи людей и процессы реального фермерского хозяйства.

Игроки могут заниматься сельскохозяйственной деятельностью, торговлей продуктами в Лавке и Магазине, делать покупки на Рынке животных, стать акционером Лавки, заработать на купонах – ценных бумагах, которые могут принести только прибыль, без возможности уйти в убыток. На протяжении развития становится доступно все больше новых возможностей, при правильном использовании которых, фермер сможет получить увеличение дохода. Цитата: Все действия по игре осуществляются во вкладке ФЕРМА. На полях выращивается корм для животных. Каждое животное потребляет определенный вид корма. Посев осуществляется одиночным кликом по полю, после созревания корма сбор так же происходит после клика по полю. После каждого нового уровня будут открываться новые поля и вкладки с полями. Для открытия новой вкладки с 9-ю полями необходимо купить все поля на уже открытой вкладке.



Поля можно покупать по формуле: (уровень*9). На первом уровне дается одно бесплатное поле, и 8 вы можете купить сразу. На втором уровне открывается для приобретения еще 9 полей. На третьем еще 9, и т.д. Чтобы садить корма, вам необходимо приобрести в магазине коробки с удобрением. В каждой коробке по 20000 удобрений. Для ускорения созревания урожая используются дополнительные удобрения, и, если вы хотите, чтобы ваш урожай созревал в два раза быстрее, вам необходимо на странице полей ставить галочку "удобрить" и садить поля как обычно, только при этом время созревания сокращается в 2 раза. Цвет полей при использовании дополнительного удобрения становится чуть темнее, чем обычных посаженных полей.



Загоны доступны во вкладке ФЕРМА-ЗАГОНЫ. Загон открывается кликом по нему, звери на клетки сажаются кликом прямо по клеткам пола, если вы купили определенное количество животных, но в загоне при нажатии на кнопку "Посадить" у вас появилось сообщение, что нет больше животных, нужно выйти из загона и снова зайти в него, если слишком быстро нажали и картинки мигают, вам также необходимо просто перезайти в загон. Животных для продукции нужно покупать во вкладке ФЕРМА_РЫНОК ЖИВОТНЫХ. Каждый вид зверей имеет свою стоимость, она указана на рынке после выбора соответствующего животного.



Кормление и сбор продукции осуществляется одиночным кликом по животному. Каждое животное через 12 часов после кормления дает по 1 единице продукции: курица – яйцо, свинья – мясо, овца – молоко овцы, корова – молоко коровы, лама – мех, слон – навоз. Окупаемость загонов происходит примерно после 140 сборов продукции, после этого начинается чистая прибыль. Одно животное приносит 60 продукции, после чего исчезает и на его место нужно садить новое. А вот когда вы соберете эти 60 продуктов - зависит только от вас. В идеале месяц (по два сбора в сутки). Но, если вы не покормите животное, то и продукции оно вам не даст. Если вы не покормите животное, от голода оно не умрёт, а будет спокойно ждать в загоне.







Сразу после регистрации Вы получаете БЕСПЛАТНО: 1 поле и 1 курятник.

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!



Доступно 6 видов семян:



1) Пшеница Необходимо для кормления кур в курятниках!

Время созревания: 60 минут.

Можно использовать 1 удобрение для уменьшения созревания на 30 минут. Пшеница -> Цена посева - 0.01 руб. (Доступно с 1 уровня)



2) Кукуруза Необходимо для кормления свиней в свинарниках!

Время созревания: 90 минут.

Можно использовать 3 удобрения для уменьшения созревания на 45 минут. Кукуруза -> Цена посева - 0.02 руб. (Доступно с 4 уровня)



3) Ячмень Необходимо для кормления овец в овчарнях!

Время созревания: 120 минут.

Можно использовать 4 удобрения для уменьшения созревания на 60 минут. Ячмень -> Цена посева - 0.04 руб. (Доступно с 7 уровня)



4) Свекла Необходимо для кормления коров в коровниках

Время созревания: 270 минут.

Можно использовать 12 удобрений для уменьшения созревания на 135 минут. Свекла -> Цена посева - 0.10 руб. (Доступно с 10 уровня)



5) Бобы Необходимо для кормления лам в ламовниках!

Время созревания: 360 минут.

Можно использовать 16 удобрений для уменьшения созревания на 180 минут. Бобы -> Цена посева - 0.20 руб. (Доступно с 13 уровня)



6) Тыква Необходимо для кормления слонов в слоновниках!

Время созревания: 720 минут.

Можно использовать 48 удобрения для уменьшения созревания на 360 минут. Каждый посев забирает 10 ед. энергии. Тыква -> Цена посева - 1.00 руб. (Доступно с 16 уровня)



Цена покупки полей: 2 руб.

За покупку поля снимается 1 ед энергии, и начисляется 1 ед опыта.







1 кура дает 60 яиц, после чего навсегда покидает игру.

Каждое кормление забирает 1 ед. энергии и дает 1 ед. опыта.

Каждый сбор продукта забирает 1 ед. энергии и дает 1 ед. опыта.

У Вас в наличии корм: 367 шт.

У Вас в наличии яиц: 82 шт.

У Вас кур для посадки: 0 шт.

Цена покупки курятника: 15.00 руб.



1 свинья дает 60 мяса, после чего навсегда покидает игру.

Каждое кормление забирает 2 ед. энергии и дает 2 ед. опыта.

Каждый сбор продукта забирает 2 ед. энергии и дает 2 ед. опыта.

У Вас в наличии корм: 409 шт.

У Вас в наличии мяса: 0 шт.

У Вас свиней для посадки: 0 шт.

Цена покупки свинарника: 30.00 руб.



1 овца дает 60 молока, после чего навсегда покидает игру.

Каждое кормление забирает 3 ед. энергии и дает 3 ед. опыта.

Каждый сбор продукта забирает 3 ед. энергии и дает 3 ед. опыта.

У Вас в наличии корм: 482 шт.

У Вас в наличии млока: 0 шт.

У Вас овец для посадки: 0 шт.

Цена покупки овчарни: 60.00 руб.



1 корова дает 60 молока, после чего навсегда покидает игру.

Каждое кормление забирает 4 ед. энергии и дает 4 ед. опыта.

Каждый сбор продукта забирает 4 ед. энергии и дает 4 ед. опыта.

У Вас в наличии корм: 0 шт.

У Вас в наличии молока: 0 шт.

У Вас коров для посадки: 0 шт.

Цена покупки коровника: 150.00 руб.



1 лама дает 60 меха, после чего навсегда покидает игру.

Каждое кормление забирает 6 ед. энергии и дает 6 ед. опыта.

Каждый сбор продукта забирает 6 ед. энергии и дает 6 ед. опыта.

У Вас в наличии корм: 0 шт.

У Вас в наличии меха: 0 шт.

У Вас лам для посадки: 0 шт.

Цена покупки ламовика: 300.00 руб.



1 слон дает 60 навоза, после чего навсегда покидает игру.

Каждое кормление забирает 10 ед. энергии и дает 10 ед. опыта.

Каждый сбор продукта забирает 10 ед. энергии и дает 10 ед. опыта.

У Вас в наличии корм: 0 шт.

У Вас в наличии навоза: 0 шт.

У Вас слонов для посадки: 0 шт.

Цена покупки слоновика: 1500.00 руб.

















Окупаемость около 2 месяцев



Реф-программа: 5% на вывод



Выплаты от 0.01 рубля



Оплата: Payeer



Выплаты: ручные



SSL-сертификат











Мой вклад:



Дата операции: 21 Янв 2017 12:59

ID операции: 292139927

Тип операции: перевод

Магазин: drughnie-sosedi.ru

Статус: выполнен

Сумма списания: 34.89 $

Сумма получения: 34.89 $



Номер счета в магазине: 17







Получена первая выплата:

Payeer

+ 16.07 p

Date: 25.01.2017 10:48:34

ID: 294391184

Details: P54140224 → P3130206

Amount: 16.07 p

Comment: Выплата MONITORHYI с проекта Дружные Соседи







Дата операции: 21 Янв 2017 12:59ID операции: 292139927Тип операции: переводМагазин: drughnie-sosedi.ruСтатус: выполненСумма списания: 34.89 $Сумма получения: 34.89 $Номер счета в магазине: 17Payeer+ 16.07 pDate: 25.01.2017 10:48:34ID: 294391184Details: P54140224 → P3130206Amount: 16.07 pComment: Выплата MONITORHYI с проекта Дружные Соседи 1)Необходимо для кормления кур в курятниках!Время созревания: 60 минут.Можно использовать 1 удобрение для уменьшения созревания на 30 минут. Пшеница -> Цена посева - 0.01 руб. (Доступно с 1 уровня)2)Необходимо для кормления свиней в свинарниках!Время созревания: 90 минут.Можно использовать 3 удобрения для уменьшения созревания на 45 минут. Кукуруза -> Цена посева - 0.02 руб. (Доступно с 4 уровня)3)Необходимо для кормления овец в овчарнях!Время созревания: 120 минут.Можно использовать 4 удобрения для уменьшения созревания на 60 минут. Ячмень -> Цена посева - 0.04 руб. (Доступно с 7 уровня)4)Необходимо для кормления коров в коровникахВремя созревания: 270 минут.Можно использовать 12 удобрений для уменьшения созревания на 135 минут. Свекла -> Цена посева - 0.10 руб. (Доступно с 10 уровня)5)Необходимо для кормления лам в ламовниках!Время созревания: 360 минут.Можно использовать 16 удобрений для уменьшения созревания на 180 минут. Бобы -> Цена посева - 0.20 руб. (Доступно с 13 уровня)6)Необходимо для кормления слонов в слоновниках!Время созревания: 720 минут.Можно использовать 48 удобрения для уменьшения созревания на 360 минут. Каждый посев забирает 10 ед. энергии. Тыква -> Цена посева - 1.00 руб. (Доступно с 16 уровня)Цена покупки полей: 2 руб.За покупку поля снимается 1 ед энергии, и начисляется 1 ед опыта.дает 60 яиц, после чего навсегда покидает игру.Каждое кормление забирает 1 ед. энергии и дает 1 ед. опыта.Каждый сбор продукта забирает 1 ед. энергии и дает 1 ед. опыта.У Вас в наличии корм: 367 шт.У Вас в наличии яиц: 82 шт.У Вас кур для посадки: 0 шт.Цена покупки курятника: 15.00 руб.дает 60 мяса, после чего навсегда покидает игру.Каждое кормление забирает 2 ед. энергии и дает 2 ед. опыта.Каждый сбор продукта забирает 2 ед. энергии и дает 2 ед. опыта.У Вас в наличии корм: 409 шт.У Вас в наличии мяса: 0 шт.У Вас свиней для посадки: 0 шт.Цена покупки свинарника: 30.00 руб.дает 60 молока, после чего навсегда покидает игру.Каждое кормление забирает 3 ед. энергии и дает 3 ед. опыта.Каждый сбор продукта забирает 3 ед. энергии и дает 3 ед. опыта.У Вас в наличии корм: 482 шт.У Вас в наличии млока: 0 шт.У Вас овец для посадки: 0 шт.Цена покупки овчарни: 60.00 руб.дает 60 молока, после чего навсегда покидает игру.Каждое кормление забирает 4 ед. энергии и дает 4 ед. опыта.Каждый сбор продукта забирает 4 ед. энергии и дает 4 ед. опыта.У Вас в наличии корм: 0 шт.У Вас в наличии молока: 0 шт.У Вас коров для посадки: 0 шт.Цена покупки коровника: 150.00 руб.дает 60 меха, после чего навсегда покидает игру.Каждое кормление забирает 6 ед. энергии и дает 6 ед. опыта.Каждый сбор продукта забирает 6 ед. энергии и дает 6 ед. опыта.У Вас в наличии корм: 0 шт.У Вас в наличии меха: 0 шт.У Вас лам для посадки: 0 шт.Цена покупки ламовика: 300.00 руб.дает 60 навоза, после чего навсегда покидает игру.Каждое кормление забирает 10 ед. энергии и дает 10 ед. опыта.Каждый сбор продукта забирает 10 ед. энергии и дает 10 ед. опыта.У Вас в наличии корм: 0 шт.У Вас в наличии навоза: 0 шт.У Вас слонов для посадки: 0 шт.Цена покупки слоновика: 1500.00 руб.

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