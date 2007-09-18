Пришельцы и НЛО на Земле. Откровение очевидцев и уфологов.

Во Вселенной существуют миллиарды планет, поэтому мне как человеку с математическим складом ума не составляет труда предположить, что на каких-то из них есть жизнь. Однако главный вопрос не в существовании инопланетян, а в том, какие они на самом деле. Появление пришельцев на Земле будет иметь гораздо более мощные последствия, чем, например, открытие Америки Христофором Колумбом. А мы знаем, что его высадка не самым лучшим образом повлияла на жизнь коренного населения континента. Если инопланетяне прилетят на Землю на своих огромных кораблях, они могут захватить планету и организовать на ней свои колонии.
Наша голубая планета - истинная хранительница секретов и тайн, которые так активно мы стремимся разгадать. Из года в год планета делится своими творениями и открытиями. Для археологов и любителей неповторимого – это настоящие сюрпризы. Среди них неоценимые древние памятники, невероятные рыбы, ареалы новых зверей, невиданные ранее растения. Планета показывает нам мир древности, удивительных народов заселявших Землю раньше, потерянные цивилизации. Найдены места, где научные специалисты подтверждают аномальность. Земля – единственная живая планета солнечной системы, которая открывает бесконечное множество своих тайн. Вы увидите череду серий от канала МТР «МИР»: "Земля. Территория загадок", именно в них вы окунетесь в мир секретов планеты Земля…