Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,322 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Пришельцы и НЛО на Земле. Откровение очевидцев и уфологов.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Верите ли вы в астрологию, гадание, сонники, эзотерику, магию и НЛО? Если да, то этот раздел именно для вас.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:50
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,488
Благодарностей: 8,562
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Пришельцы и НЛО на Земле. Откровение очевидцев и уфологов.
Во Вселенной существуют миллиарды планет, поэтому мне как человеку с математическим складом ума не составляет труда предположить, что на каких-то из них есть жизнь. Однако главный вопрос не в существовании инопланетян, а в том, какие они на самом деле. Появление пришельцев на Земле будет иметь гораздо более мощные последствия, чем, например, открытие Америки Христофором Колумбом. А мы знаем, что его высадка не самым лучшим образом повлияла на жизнь коренного населения континента. Если инопланетяне прилетят на Землю на своих огромных кораблях, они могут захватить планету и организовать на ней свои колонии.

Наша голубая планета - истинная хранительница секретов и тайн, которые так активно мы стремимся разгадать. Из года в год планета делится своими творениями и открытиями. Для археологов и любителей неповторимого – это настоящие сюрпризы. Среди них неоценимые древние памятники, невероятные рыбы, ареалы новых зверей, невиданные ранее растения. Планета показывает нам мир древности, удивительных народов заселявших Землю раньше, потерянные цивилизации. Найдены места, где научные специалисты подтверждают аномальность. Земля – единственная живая планета солнечной системы, которая открывает бесконечное множество своих тайн. Вы увидите череду серий от канала МТР «МИР»: "Земля. Территория загадок", именно в них вы окунетесь в мир секретов планеты Земля…

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
жизнь, земля, новости форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Счетная палата прошлась по земле moskva Новости в мире финансов и инвестиций 4 29.03.2016 02:34
Запасы золота на Земле заканчиваются CashToday Политика и экономика 15 07.04.2015 22:08
Что едят на земле mysilver Курилка 5 18.09.2007 06:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Globomen
Квартира за полцены: какие скидки будут в «черную пятницу» недвижимости
От Globomen в разделе «Недвижимость»
Аватар Knjaz
spongebobster.com - Sponge Bobster
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Volakk - volakk.ru
От Petrovich987 в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватар Katerina81
В Тюменской области раскинут сеть индустриальных парков
От Katerina81 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Биткойны интегрируются в существующие финансовые сервисы
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Кредиты до 200 WMZ
От Skymaster в разделе «Частные кредиторы»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube