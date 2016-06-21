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Компания Ripple опубликовала первый финансовый отчет по токену XRP

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Имя: Александр
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Компания Ripple опубликовала первый финансовый отчет по токену XRP
Поставщик финансово-расчетных услуг Ripple опубликовал первый рыночный отчет о состоянии дел с токеном XRP.
По заявлению компании, подобные ежеквартальные отчеты о состоянии рынка в дальнейшем станут регулярными и будут призваны сделать экосистему XRP более здоровой на глобальном уровне.

Как отмечается в XRP Markets Reports, в 4-м квартале 2016 года участники рынка приобрели токены XRP на сумму в $4,6 млн напрямую на XRP II, принадлежащей Ripple лицензированной платформе. Компания обращает внимание на несколько важных деталей, связанных с этими покупками:
«Во-первых, они включают в себя ограничения, призванные снизить риск нестабильности рынка в связи с последующими крупными объемами продаж. Во-вторых, эти покупки играют большую роль, поскольку благодаря им в экосистему XRP вошло несколько важных новых партнеров. Наконец, институциональные инвесторы – это главный отличительный признак XRP, указывающий на более широкий потенциал рынка капитала», — говорится в документе.

В комментарии к отчету представители Ripple указывают на сложности с определением точных факторов, влиявших на цену токена, однако считают, что президентские выборы в США сыграли существенную роль в росте стоимости цифровых активов в 4-м квартале 2016 года. Также спрос на цифровые активы порождало развитие событий вокруг монетарных инициатив правительства Индии.

Обращая внимание на рост стоимости биткоина, Litecoin и Monero во второй половине декабря, компания отмечает, что курс XRP за этот же период несколько снизился, потеряв 2,04% стоимости.

«Это обесценивание, скорее всего, связано с ограниченным присутствием на биржах цифровых активов, недостаточным доступом к XRP в Китае, а также с репутацией токена как преимущественно институционального актива, а не инструмента для спекуляций».

Тем не менее, в 4-м квартале 2016 года был отмечен существенный рост ежедневных объемов торгов – в сравнении с 3-м кварталом 2016 года этот показатель вырос на 121%. Как убеждена компания, это можно считать позитивным сигналом общего здорового состояния рынка. Также такой рост связывается с поощрительными программами, которые были впервые анонсированы в феврале 2016 года. Первая подобная программа была запущена ранее в этом месяце на бирже Bitstamp и будет в дальнейшем предлагаться при каждом новом листинге в 2017 году.

Торги XRP на бирже Bitstamp были запущены 17 января, и в период до 10 февраля трейдинг токеном проходит с нулевыми комиссиями.

Дополнительно Ripple планирует уже в 1-м квартале 2017 года предложить возможность квалицированным участникам рынка занимать XRP. По мнению компании, это еще больше стабилизирует рынки и сделает их более глубокими, а также будет стимулировать дальнейшее принятие XRP.

По состоянию на среду, 25 января, средневзвешенный курс XRP составляет $0.006569 (0.00000733 BTC) при рыночной капитализации актива в $242 млн. По этому показателю XRP занимает на сегодняшний день третье место в списке криптовалют.

Источник: ForkLog
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криптовалюта
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