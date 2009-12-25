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Coinlab пытается отсудить у Mt.Gox деньги в обход обманутых вкладчиков

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Coinlab пытается отсудить у Mt.Gox деньги в обход обманутых вкладчиков

Американская компания Coinlab подала в суд на печально известную японскую биткойн-биржу Mt.Gox, вменяя ей в вину нарушение условий контракта. Компания рассчитывает получить от 50 миллионов долларов компенсации за нанесенный ей ущерб.

Coinlab стала эксклюзивным представителем Mt.Gox в Северной Америке в 2012 году, а позднее – во всей США, а также Канаде. Coinlab имела доступ к пользовательским данным всех клиентов Mt.Gox и получала 90% дохода, генерируемого пользователями биржи. Неясно, почему японская биткойн-биржа изначально согласилась на такие условия.

Самое интересное во всем этом – то, как эта история отразится на вкладчиках Mt.Gox , оказавшихся жертвами краха биржи. Все средства, которые в ходе судебного процесса будут отсужены у Mt.Gox, будут распределены между держателями фондов, и Coinlab является первой в списке претендентов. Поскольку Coinlab стремится получить от 50 до 75 миллионов, в случае удовлетворения ее требований, очень немногие средства будут возвращены оставшимся вкладчикам.

Загадка в том, почему претензии Coinlab не были отклонены. В период работы с Mt.Gox у Coinlab не было надлежащей для этой деятельности лицензии. Кроме того, Coinlab распорядилась на свое усмотрение депозитными средствами, которые оказались в ее ведомстве после развала японской биржи. Эти 5 миллионов долларов пошли на финансирование иска Coinlab против Mt.Gox и не были возвращены владельцам, т.е. фактически украдены.

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Метки
биржа, биткоин, новости, суд
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