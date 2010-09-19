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Стартап Divergent 3D привлек $23 млн для производства автомобилей с помощью 3D-печати

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Стартап Divergent 3D привлек $23 млн для производства автомобилей с помощью 3D-печати


Стартап Divergent 3D из города Гардина (штат Калифорния), занимающийся разработкой 3D-технологий и их дальнейшим лицензированием и ориентированный на автомобильную индустрию, привлек $23 млн. финансирования в первом инвестиционном раунде.

Текущий раунд финансирования возглавила венчурная компания Horizons Ventures. Кроме того, инвестиции поступили и от стратегического партнера стартапа – компании Altran (крупнейшего провайдера автомобильных и аэрокосмических инженерных услуг).

Divergent 3D планирует использовать полученные средства для дальнейшей коммерциализации и масштабирования своей уникальной аппаратно-программной платформы.


Под руководством генерального директора Кевина Цингера компания Divergent 3D разработала производственную платформу с названием «The Divergent Manufacturing Platform», которая дает возможность автопроизводителям проектировать и создавать новые автомобили с помощью 3D-печати, позволяет снизить капиталовложения и производственные затраты, а также отрицательное воздействие на окружающую среду от традиционных капиталоемких заводов.


Текущее объявление о финансировании данного стартапа совпало с запуском его совместных разработок и маркетинговых продуктов с компанией Altran и началом стратегического партнерства с известными европейскими автопроизводителями PSA Group (Peugeot, Citroen и DS). Данное сотрудничество налажено для строительства полноценной инфраструктуры по выпуску транспортных средств с использованием производственной платформы Divergent 3D.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/01/diver...a-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/588945357e3df
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