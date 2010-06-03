Сервис для любителей кино Sinemia привлек $1.5 миллиона

Sinemia, расположенный в Стамбуле, Турция, сервис на основе подписки для приобретения билетов в кино получил 1,5 миллиона долларов финансирования. Раунд возглавила компания Revo Capital при участии других инвесторов.
Компания намерена использовать полученные деньги для дальнейшего расширения в Турции и США, где она открыла офис в 2016 году в Сан-Франциско.
Возглавляемая Рифатом Огузом, Sinemia представляет собой сервис на основе подписки, который предоставляет пользователям возможность сходить в любой кинотеатр в любое удобное для них время. В дополнение, обладатели статуса премиум имеют доступ к эксклюзивным событиям, таким как предварительные просмотры ожидаемых фильмов и специальные скидки на посещение ресторанов и кафе, а также проживание в отелях. Приложение, работающее на iPhone, Android и Windows Phone, включает в себя такие функции, как карта кинотеатров, расписание сеансов, отзывы, рекомендации и возможность создавать и настраивать личные списки фильмов, а также получать интересные предложения от ресторанов, кафе и баров.
В настоящее время Sinemia широко используется как в Турции, так и в Великобритании и насчитывает более 22 миллионов пользователей.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru