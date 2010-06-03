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Сервис для любителей кино Sinemia привлек $1.5 миллиона

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Старый Сегодня, 03:20
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 4,222
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Сервис для любителей кино Sinemia привлек $1.5 миллиона


Sinemia, расположенный в Стамбуле, Турция, сервис на основе подписки для приобретения билетов в кино получил 1,5 миллиона долларов финансирования. Раунд возглавила компания Revo Capital при участии других инвесторов.

Компания намерена использовать полученные деньги для дальнейшего расширения в Турции и США, где она открыла офис в 2016 году в Сан-Франциско.

Возглавляемая Рифатом Огузом, Sinemia представляет собой сервис на основе подписки, который предоставляет пользователям возможность сходить в любой кинотеатр в любое удобное для них время. В дополнение, обладатели статуса премиум имеют доступ к эксклюзивным событиям, таким как предварительные просмотры ожидаемых фильмов и специальные скидки на посещение ресторанов и кафе, а также проживание в отелях. Приложение, работающее на iPhone, Android и Windows Phone, включает в себя такие функции, как карта кинотеатров, расписание сеансов, отзывы, рекомендации и возможность создавать и настраивать личные списки фильмов, а также получать интересные предложения от ресторанов, кафе и баров.

В настоящее время Sinemia широко используется как в Турции, так и в Великобритании и насчитывает более 22 миллионов пользователей.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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inik1080 на форуме  
Старый Сегодня, 03:23
#2
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 770
Благодарностей: 129
КП: 0.159
Re: Сервис для любителей кино Sinemia привлек $1.5 миллиона
В принципе удобный сервис для любителей такого время провождения, но он отнюдь не уникальный.
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antow вне форума  
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