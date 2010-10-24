Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Недвижимость в ЕС

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Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
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Старый Сегодня, 02:54
#1
rea
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 126
Благодарностей: 21
КП: 0.000
Недвижимость в ЕС
Тема далеко не новая, но в данном случае может заинтересовать потенциальных инвесторов, которые хотят быть спокойными за вложенный капитал и не стремятся к мега прибыли вкладывая в HYIPы и прочие сомнительные дела.
Суть в покупке, дальнейшей реконструкции и перепродаже определенного типа жилой недвижимости в одной из стран ЕС, входящей в Шенген. Все абсолютно легально. Риски для инвестора практически отсутствуют. Доходность варьируется от 25 до 40% годовых. Первоначальные вложения около 300 тыс. евро.
При РЕАЛЬНОЙ заинтересованности и указанных материальных возможностях пишите в ЛС.
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