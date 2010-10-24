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Недвижимость в ЕС
Тема далеко не новая, но в данном случае может заинтересовать потенциальных инвесторов, которые хотят быть спокойными за вложенный капитал и не стремятся к мега прибыли вкладывая в HYIPы и прочие сомнительные дела.
Суть в покупке, дальнейшей реконструкции и перепродаже определенного типа жилой недвижимости в одной из стран ЕС, входящей в Шенген. Все абсолютно легально. Риски для инвестора практически отсутствуют. Доходность варьируется от 25 до 40% годовых. Первоначальные вложения около 300 тыс. евро.
При РЕАЛЬНОЙ заинтересованности и указанных материальных возможностях пишите в ЛС.