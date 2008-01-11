Island-magic.ru - Остров Волшебства

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 24.01.2017.
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Дорогие гости нашего сайта! Перед Вами уникальный проект - инвестиционная игра "Остров Волшебства"!
Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги, занимаясь виртуальным бизнесом - покупкой и сдачей в аренду островов!
Всё, что Вам нужно для этого - это пройти регистрацию и начать зарабатывать!
В чем же смысл игры «Остров Волшебства»?
Приобретайте различного рода острова и зарабатывайте на них деньги.
Чем дороже остров, тем большее количество реальных денег он приносит ежедневно.
Никаких сложных операций и ведений статистики, просто заходи в проект ежедневно и забирай свою реальную прибыль!
Количество островов ничем не ограниченно.
Приобретая большое количество различных островов, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.
Приятным бонусом является то, что мы даем возможность получить первый остров совершенно бесплатно!
Для этого вам необходимо просто зарегистрироваться, и остров достанется вам совершенно бесплатно!
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◄ Покупка острова (Маркетинг) ►
Срок аренды каждого острова 210 дней!
1% на счет для покупок и 99% на вывод.
100 единиц виртуальной валюты = 1 копейка
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 0.5 руб.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат)=1 руб.
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◄ Бонусы ►
Остров за 20 руб. в подарок.
+5% на первое пополнение.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 10% на вывод.
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◄ Дополнительно ►
Онлайн-чат.
Серфинг на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►
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