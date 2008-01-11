Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Island-magic.ru - Остров Волшебства

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 02:51
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,450
Благодарностей: 556
КП: 0.012
Island-magic.ru - Остров Волшебства


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 24.01.2017.



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◄ О проекте ►


Дорогие гости нашего сайта! Перед Вами уникальный проект - инвестиционная игра "Остров Волшебства"!
Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги, занимаясь виртуальным бизнесом - покупкой и сдачей в аренду островов!
Всё, что Вам нужно для этого - это пройти регистрацию и начать зарабатывать!

В чем же смысл игры «Остров Волшебства»?
Приобретайте различного рода острова и зарабатывайте на них деньги.
Чем дороже остров, тем большее количество реальных денег он приносит ежедневно.
Никаких сложных операций и ведений статистики, просто заходи в проект ежедневно и забирай свою реальную прибыль!

Количество островов ничем не ограниченно.
Приобретая большое количество различных островов, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:14
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