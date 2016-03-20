Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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crystalline - crystalline.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:51
#1
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,119
Благодарностей: 938
КП: 0.157
crystalline - crystalline.cc
Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 25.01.2017


Crystalline



Описание:


Цитата:
Наша компания занимается покупкой и продажей драгоценных камней. Алмазы, бриллианты, cапфиры, цавориты, демантоиды – их цена за последние годы выросла чуть ли не в 20 раз. Хранить их можно десятилетиями, не боясь инфляции и кризиса. Наша компания покупает бриллианты на Алмазной бирже в Израиле и продает их в втрое дороже. Для Вас - это самое выгодное вложение на данный момент времени. Мы открываем, перед Вами, возможность увеличить Ваш капитал в разы!
Маркетинговые планы:




Цитата:
План N1. 133%-137.5% ЗА 15 ДНЕЙ-прибыль начисляется раз в сутки от 2.2% до 2.5% в зависимости от суммы вклада, сам депозит возвращается по окончанию срока, через 15 дней.
План N2. 3%-3.3% БЕССРОЧНО-прибыль начисляется каждый день от 3% до 3.3% в зависимости от суммы вклада, депозит работает бессрочное кол-во дней, депозит вернуть невозможно.
План N3. 1.7%-2% КОПИЛКА -прибыль начисляется каждый день от 1.7% до 2 в зависимости от суммы вклада, депозит замораживается на 24 часа, забрать вклад можно в любое время.






Подробности и особенности проекта:


-Платежные системы: Payeer, PerfectMoney, AdvCash, Bitcoin

-Минимальный вклад: 1$ - 60000$

-Партнерская программа:
Цитата:
Наша реферальная система уникальна для каждого маркетинг плана.
План N1. 133%-137.5% ЗА 15 ДНЕЙ - Реферальная система 3-уровня: 7%-1 уровень, 2%-2 уровень и 1%-3 уровень. Реферальный бонус начисляется с новых вкладов ваших партнеров.
План N2. 3%-3.3% БЕССРОЧНО - Реферальная система 3-уровня: 10%-1 уровень, 3%-2 уровень и 2%-3 уровень. Реферальный бонус начисляется с новых вкладов ваших партнеров.
План N3. 1.7%-2% КОПИЛКА - Реферальная система 1-уровень: 15%.
Реферальный бонус начисляется c прибыли ваших партнеров, вложивших на этот маркетинг план.
-Выплаты: Инстант

-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

-Данные Whois:

Registrar ENOM, INC

Created on 2017-01-17 - Expires on 2018-01-17 - Updated on 2017-01-20

IP Address 163.172.102.120 is hosted on a dedicated server

Name Server(s) NS1.CRYSTALLINE.CC NS2.CRYSTALLINE.CC


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-Мой вклад:
Цитата:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U726....->U13862415. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 23:07 25.01.17. Batch: 161607501..
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
__________________
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Последний раз редактировалось fora4ka; Сегодня в 03:10.
fora4ka на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:14
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