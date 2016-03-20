crystalline - crystalline.cc

Наша компания занимается покупкой и продажей драгоценных камней. Алмазы, бриллианты, cапфиры, цавориты, демантоиды – их цена за последние годы выросла чуть ли не в 20 раз. Хранить их можно десятилетиями, не боясь инфляции и кризиса. Наша компания покупает бриллианты на Алмазной бирже в Израиле и продает их в втрое дороже. Для Вас - это самое выгодное вложение на данный момент времени. Мы открываем, перед Вами, возможность увеличить Ваш капитал в разы!
Маркетинговые планы:
Цитата:
План N1. 133%-137.5% ЗА 15 ДНЕЙ-прибыль начисляется раз в сутки от 2.2% до 2.5% в зависимости от суммы вклада, сам депозит возвращается по окончанию срока, через 15 дней. План N2. 3%-3.3% БЕССРОЧНО-прибыль начисляется каждый день от 3% до 3.3% в зависимости от суммы вклада, депозит работает бессрочное кол-во дней, депозит вернуть невозможно. План N3. 1.7%-2% КОПИЛКА -прибыль начисляется каждый день от 1.7% до 2 в зависимости от суммы вклада, депозит замораживается на 24 часа, забрать вклад можно в любое время.
Наша реферальная система уникальна для каждого маркетинг плана.
План N1. 133%-137.5% ЗА 15 ДНЕЙ - Реферальная система 3-уровня: 7%-1 уровень, 2%-2 уровень и 1%-3 уровень. Реферальный бонус начисляется с новых вкладов ваших партнеров.
План N2. 3%-3.3% БЕССРОЧНО - Реферальная система 3-уровня: 10%-1 уровень, 3%-2 уровень и 2%-3 уровень. Реферальный бонус начисляется с новых вкладов ваших партнеров.
План N3. 1.7%-2% КОПИЛКА - Реферальная система 1-уровень: 15%.
Реферальный бонус начисляется c прибыли ваших партнеров, вложивших на этот маркетинг план.
-Выплаты: Инстант
-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
-Данные Whois:
Registrar ENOM, INC
Created on 2017-01-17 - Expires on 2018-01-17 - Updated on 2017-01-20
IP Address 163.172.102.120 is hosted on a dedicated server
Name Server(s) NS1.CRYSTALLINE.CC NS2.CRYSTALLINE.CC