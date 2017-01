CashToday Мастер

SentinelOne привлек $70 млн для уникальной превентивной системы кибербезопасности



Поскольку современные устройства становятся все более взаимосвязанными, их растущая уязвимость к взломам вызывает серьезное беспокойство. Стартап SentinelOne сегодня объявил о привлечении $70 млн. инвестиций для эффективного решения проблем с кибербезопасностью.



Основанный в Пало-Альто штат Калифорния, стартап SentinelOne разработал уникальное антивирусное программное обеспечение, которое запрограммировано быть превентивным, а не реагировать на уже появившиеся проблемы безопасности у конечных потребителей.



"Symantec, McAfee, Trend Micro так же, как и многие другие знаменитые компании, не смогли заметно улучшить уровень безопасности или предложить своим клиентам действительно эффективную защиту от стремительно развивающихся угроз", – отметил один из основателей и главный исполнительный директор SentinelOne Томер Вайнгартен.



Он объяснил, что статические антивирусы просто сканируют известные аномалии и заносят их в черный список. Однако, как только хакеры это поняли, они сразу же начали создавать различные модификации вредоносного кода, которые сканеры оставляют без всякого внимания, поскольку эти варианты не были внесены в черный список. Программное обеспечение SentinelOne способно предотвратить любое подобное нападение, используя свою уникальную интеллектуальную систему, которая определяет внутреннее поведение различных программ и изучает свойства определенных файлов и процессов.



"Трояны-вымогатели имеют 50-60 различных семейств и ежедневно появляются миллионы их новых модификаций", – сообщил Вайнгартен. "Но когда вы изучите фактическое поведение любых видов и версий программ-вымогателей, то увидите, что оно в значительной степени схожее".



Низкий уровень кибербезопасности является не только угрозой для стандартных целей кибератак, таких как правительственные учреждения и банки. Иеремия Гроссман, начальник стратегии безопасности в SentinelOne, рассказал изданию VentureBeat, что трояны-вымогатели начинают угрожать даже больницам и прерывать лечение больных. "Они больше не ограничиваются кражей денег. Сегодня уже жизни людей находятся под угрозой", – добавил он.



Гроссман считает своей миссией бросить вызов в социальных медиа компаниям-поставщикам различных антивирусов, которые делают удивительные заявления по поводу непревзойденного уровня надежности своего программного обеспечения:







По его словам, есть очень мало производителей, которые действительно могут предложить гарантию полной безопасности. Вот почему Гроссман работает со своей командой над тем, чтобы обеспечить всем своим клиентам гарантию от программ-вымогателей, согласно которой его клиенты защищены на 99 процентов на протяжении целого года.



Если программа по-прежнему заражена вымогательным зловредом, тогда стартап заплатит компенсацию до $1000 за каждую конечную точку и до $1 млн. общей компенсации на одного клиента. Стартап не получил ни единой претензии с прошлого лета, когда он начал предлагать свои гарантии. "Если мы смогли это сделать, тогда и остальные смогут", – комментирует Гроссман. Компания планирует увеличить свою гарантию и в дальнейшем предлагать более широкие гарантийные опции.



Что касается клиентов, то Вайнгартен не стал вдаваться в подробности, но при этом отметил, что проект работает с целым рядом правительственных учреждений. Корни данного стартапа идут от израильской службы безопасности и контрразведки, что, безусловно, добавляет ему доверия. Многие из 8200 программистов, работавших на израильские Вооруженные силы, в настоящее время трудятся на базе в Тель-Авиве в отделе исследований и разработок SentinelOne. Один из клиентов стартапа раскрыл эту информацию изданию Time Inc.



Программное обеспечение компании поддерживает Windows, MacOS и Linux, и может быть установлено на любом устройстве (серверы, настольные компьютеры, ноутбуки и т.д.). Вайнгартен не стал уточнять стоимость продуктов своего стартапа, но при этом отметил, что программное обеспечение доступно в виде годовой подписки.



Текущий инвестиционный раунд был возглавлен новым инвестором – Redpoint Ventures. Несмотря на то, что эта венчурная фирма уже последние 3-4 года инвестирует средства в различные проекты из индустрии кибербезопасности, управляющий партнер Redpoint Ventures Том Дял сообщил, что они не имеют специального фонда, посвященного направлению безопасности.



Кроме того, в данном финансировании участвовал и еще один новый инвестор – венчурная компания Sound Ventures (основанная Эштоном Катчером и Ги Осеари). Из действующих инвесторов участвовали Third Point Ventures, Data Collective, а также Westly Group и SineWave Ventures. В результате, общий объем привлеченных SentinelOne инвестиций увеличился до $110 млн.



В отличие от предыдущих раундов, которые в основном были ориентированы на дальнейшие исследования и разработки, большая часть из новых денег пойдет на маркетинговые цели и глобальную экспансию проекта. Данный стартап был основан в 2013 году и на сегодняшний день в нем работает около 200 сотрудников.



Перевод специально для форума MMGP.ru



http://venturebeat.com/2017/01/25/cy...es-70-million/



