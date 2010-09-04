Китайская компания инвестирует $1,5 млрд. в столичную транспортную инфраструктуру

Как рассказал заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак, китайская строительная компания CRBC планирует построить “под ключ” Большую Кольцевую дорогу, магистраль Нивки – Бровары и развязку возле станции метро Шулявская. При этом Илья Сагайдак отмечает проявленный китайской компанией профессионализм и чрезвычайно быстрый темп работы.
По словам представителя столичных властей, команда специалистов из Китая на прошлой неделе разрабатывала проекты, которые впоследствии были предложены в меморандуме, подписанном с главой КГГА. Специалисты CRBC показали свой высокий профессионализм: продемонстрировали новые идеи развития транспортной инфраструктуры с подробными расчетами. Илья Сагайдак лично поразился энтузиазмом и трудолюбием этих людей.
Сообщается также, что компания CRBC, которая считается одной из ведущих строительных компаний в мире, за свой счет выполнит ТЭО (технико-экономическое обоснование) каждого проекта и предложит реализовать их в кратчайшие сроки, привлекая выгодное финансирование из Китая.
Предполагается, что в середине следующего месяца в Киев приедет группа инженеров, проектировщиков и многих других специалистов, которые и начнут работу над проектами, чтобы в сжатые сроки сделать предложения городу.
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