За прошлый год китайцы купили 309 европейских предприятий на $85,8 млрд

Только в Германии китайские инвесторы приобрели предприятий чем на $ 12,5 млрд.
По итогам 2016 года оказалось, что инвесторы из Китая приобрели частично или полностью 68 предприятий по всей Германии. Общая сумма всех сделок по покупке активов достигла $12,6 млрд. Данный показатель существенно превзошел прошлогодний: отмечается рост количества приобретенных китайцами немецких предприятий, который составил почти 70 процентов.
Для сравнения, за 2015 год китайские бизнесмены заключили сделок на покупку бизнеса в Германии на общую сумму $ 530 млн., что в разы меньше прошлогоднего объема.
Эксперты отмечают, что активность китайских инвесторов не ограничилась лишь немецкими предприятиями. Граждане КНР в целом более активно стали инвестировать на европейском континенте.
Только за прошедший год китайским бизнесменам удалось полностью или частично выкупить 309 европейских предприятий, а общая стоимость всех таких сделок достигла $85,8 млрд. Нужно отметить, что в 2015 году китайцы потратили в три раза меньше средств на поглощение европейских фирм.
Если взглянуть на географии таких инвестиций, то бизнесменов из Китая больше всего привлекают предприятия в Германии, Великобритании, Франции и Италии.
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