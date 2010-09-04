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За прошлый год китайцы купили 309 европейских предприятий на $85,8 млрд

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Старый Сегодня, 02:02
#1
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награды Волшебный горшочек 
За прошлый год китайцы купили 309 европейских предприятий на $85,8 млрд

Только в Германии китайские инвесторы приобрели предприятий чем на $ 12,5 млрд.

По итогам 2016 года оказалось, что инвесторы из Китая приобрели частично или полностью 68 предприятий по всей Германии. Общая сумма всех сделок по покупке активов достигла $12,6 млрд. Данный показатель существенно превзошел прошлогодний: отмечается рост количества приобретенных китайцами немецких предприятий, который составил почти 70 процентов.

Для сравнения, за 2015 год китайские бизнесмены заключили сделок на покупку бизнеса в Германии на общую сумму $ 530 млн., что в разы меньше прошлогоднего объема.

Эксперты отмечают, что активность китайских инвесторов не ограничилась лишь немецкими предприятиями. Граждане КНР в целом более активно стали инвестировать на европейском континенте.

Только за прошедший год китайским бизнесменам удалось полностью или частично выкупить 309 европейских предприятий, а общая стоимость всех таких сделок достигла $85,8 млрд. Нужно отметить, что в 2015 году китайцы потратили в три раза меньше средств на поглощение европейских фирм.

Если взглянуть на географии таких инвестиций, то бизнесменов из Китая больше всего привлекают предприятия в Германии, Великобритании, Франции и Италии.

Источник.
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Старый Сегодня, 02:16
#2
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 750
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КП: 0.117
Re: За прошлый год китайцы купили 309 европейских предприятий на $85,8 млрд
Китай скупал все что ему позволяли и до чего мог дотянутся , как в Европе так и в США, интересно только как к этому жители тех стран относятся.
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Метки
инвестиции, покупка
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