Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,315 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПриватБанк вошел в рейтинг лучших мировых операторов валютного рынка

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:49
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,663
Благодарностей: 2,133
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
ПриватБанк вошел в рейтинг лучших мировых операторов валютного рынка


ПриватБанк признан лучшим украинским банком - оператором рынка валютообменных операций в рейтинге Best Foreign Exchange Providers 2017, который проводит американский журнал Global Finance. Как сообщили эксперты издания, эту награду банк получает уже 10 лет подряд - как признание надежности банка и качества проведения расчетных операций.

“Банки по-прежнему являются основными поставщиками ликвидности на валютных рынках, - говорит Джозеф Д. Жиарпутто, издатель и президент Global Finance. -

Банки также являются ценными источниками информации и консультаций по валютным вопросам, в частности для компаний, работающих на развивающихся рынках, где существуют постоянно меняющиеся ограничения».

Победителем глобального рейтинга операторов FOREX признан UBS. В Северной Америке лучшим стал банк Citi, в Азии DBS Bank, в Западной Европе UBS, а в Центральной и Восточной Европе - Société Générale.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, приватбанк
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обзор валютного рынка МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.12.2016 17:04
ПриватБанк стал «Банком года 2016» в рейтинге лучших мировых банков The Banker bizneser Новости в банковской сфере и страховании 6 12.12.2016 19:47
ПриватБанк вошел в Топ-20 налогоплательщиков Украины valery5599 Новости в банковской сфере и страховании 2 16.07.2016 15:24
Китайский юань вошел в пятерку мировых валют Б Д В Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.01.2015 15:56
Сбербанк вошел в пятерку самых непрозрачных мировых компаний CashToday Новости в банковской сфере и страховании 1 07.11.2014 07:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Drum13
Результаты инвестиций Греческой Православной Церкви
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
moneyrace.biz - moneyrace
От all-hyips в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TenDemon
Индийцы создадут ракету с полукриогенным двигателем
От TenDemon в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар bespo6ta
One-Hour - one-hour.biz
От bespo6ta в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ирина Ичто
comer-key.biz - comer-key
От Ирина Ичто в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Отвязать советника от счета
От pande в разделе «Архив»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube