ПриватБанк вошел в рейтинг лучших мировых операторов валютного рынка

ПриватБанк признан лучшим украинским банком - оператором рынка валютообменных операций в рейтинге Best Foreign Exchange Providers 2017, который проводит американский журнал Global Finance. Как сообщили эксперты издания, эту награду банк получает уже 10 лет подряд - как признание надежности банка и качества проведения расчетных операций.
“Банки по-прежнему являются основными поставщиками ликвидности на валютных рынках, - говорит Джозеф Д. Жиарпутто, издатель и президент Global Finance. -
Банки также являются ценными источниками информации и консультаций по валютным вопросам, в частности для компаний, работающих на развивающихся рынках, где существуют постоянно меняющиеся ограничения».
Победителем глобального рейтинга операторов FOREX признан UBS. В Северной Америке лучшим стал банк Citi, в Азии DBS Bank, в Западной Европе UBS, а в Центральной и Восточной Европе - Société Générale.
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