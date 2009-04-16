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ПриватБанк стал партнером Yoola - ведущей многоканальной сети YouTube

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ПриватБанк стал партнером Yoola - ведущей многоканальной сети YouTube

ПриватБанк подписал соглашение о сотрудничестве с ведущей многоканальной сетью YouTube и маркетинговой платформой для взаимодействия с лидерами мнений - компанией VSP GROUP (бренд Yoola), что позволит украинским пользователям получать платежи на счета в ПриватБанке без дополнительных комиссий.

«Мы вместе с компанией VSP GROUP (Yoola) открываем возможность получать платежи на счета в банке самым удобным способом без лишней «головной боли» и расходов на комиссии посредников, – говорит руководитель бизнеса платежей и переводов ПриватБанка Алексей Путятин. - Получение выплат через банк гарантирует безопасность платежей. Самые современные технологии и опыт работы коллектива банка позволят нам сделать всё возможное, чтобы получатели средств чувствовали себя в банке максимально комфортно, а выплаты были проведены в кратчайшие сроки”.

О ПриватБанке

ПриватБанк – лидер украинского рынка и входит в число 20 крупнейших банков в Восточной Европе. ПриватБанк предоставляет услуги более чем 25 млн клиентов. Согласно исследованию рынка банковских услуг, проведенном GFK Украина, на конец IV квартала 2015 года 48,4% клиентов украинских банков воспользовались услугами ПриватБанка и каждый третий Украинец (39,3% опрошенных) считают ПриватБанк своим основным банком. Сегодня более 10 млн клиентов используют онлайн-платформу ПриватБанка – Приват24, а более 5,5 млн клиентов используют мобильное приложение Приват24.

O VSP Group (Yoola)

Yoola – медиакомпания нового поколения, ведущая многоканальная сеть YouTube, которая создает и распространяет развлекательный контент на различных онлайн-платформах. Команда Yoola оказывает поддержку авторам, а также предоставляет инструменты для создания контента, развития каналов, увеличения аудитории и эффективной монетизации для сети из более чем 72 тысяч каналов. Каналы на платформе Yoola собирают более 500 млн подписчиков и ежемесячно генерируют более 7 миллиардов просмотров. Yoola – маркетинговая платформа для взаимодействия с лидерами мнений, мы предлагаем брендам и рекламодателям наиболее эффективные инструменты органичного взаимодействия с целевой аудиторией, что позволяет им достигать желаемых маркетинговых показателей.

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новости, приватбанк
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