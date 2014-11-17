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KenSci привлек $8.5 миллионов для своей аналитической медицинской платформы

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KenSci привлек $8.5 миллионов для своей аналитической медицинской платформы


KenSci, расположенный в Сиэтле, штат Вашингтон, США, стартап, который предоставляет платформу для обработки данных в сфере здравоохранения и приложения с возможностями машинного обучения получил финансирование в размере 8,5 миллионов долларов в Серии А. Раунд возглавила компания Ignition Partners при участии Osage University Partners и Mindset Ventures.

Компания намерена использовать средства на ускорение инновационных разработок для своей платформы и расширение деятельности.



Возглавляемая Самиром Манджуром, KenSci предоставляет платформу для обработки данных в сфере здравоохранения и приложения с возможностями машинного обучения, разработанные совместно с практикующими врачами, учеными по данным, разработчиками в области машинного обучения, исследователями в области вычислений и биомедицины для того, чтобы предсказать клинический, финансовый и операционный риски. Платформа поможет заранее вычислить риски для здоровья населения на основе имеющихся образцов данных, смоделировать течение заболевания для предотвращения развития хронических и критических болезней и даже сэкономить деньги путем оптимизации процесса лечения.

KenSci использует платформы Azure и Cortana для совершенствования масштабируемого в облаке машинного обучения. У компании есть офисы в Далласе, Сингапуре и Хайдарабаде.


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Перевод специально для MMGP.ru
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