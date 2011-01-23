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5 глупых прибыльных стартапов

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 01:38
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 211
Благодарностей: 41
КП: 0.447
5 глупых прибыльных стартапов

Все гениальное – просто! Это известное выражение нельзя оспорить, выяснив, что самые простые, а порой даже глупые и, казалось бы, несуразные идеи, становятся базой лучших компаний.

Instagram
Это сегодня в Instagram можно продавать вещи, оценивать комментарии, создавать историю и даже вести прямую трансляцию! А в 2010 году единственным назначением Instagram было – выкладывать свои фото с разными фильтрами. Учитывая то, что Вконтакте можно было уже выкладывать фото, делать записи, рисовать на стенах, переписываться и т.д. В 2011 в Instagram добавилась система хештегов, чтобы можно было легче найти изображения по заданной тематике. Именно в этом году в в Instagram инвестировали 7 млн долларов. Изначально в Instagram выпустили для Apple, но через 2 года приложение стало доступным для Андроид. За первые сутки его загрузили более миллиона раз. На сегодня число пользователей в в Instagram превышает 500 млн.


Google
В 1998 году был создан 20-й по счету всемирный поисковик. Работа над ним длилась на протяжении 2-х лет. Предшественники этой поисковой системы были заброшены из-за больших финансовых расходов, которые не окупали себя. На сегодня Google – самый распространённый поисковик. Вся простота в том, что в нём нету ленты новостей, рекламы, погоды, гороскопов и много другой лишней информации, которая мешает веб-сёрфить. Каждый день гугл регистрирует около 50 млн поисковых запросов.

IOS
Эта ОС изначально была создана для IPhone. Сейчас она может эксплуатироваться и на IPad. На сегодня устройства с этой ОС самые дорогие. Но парадокс в том, что IOS не поддерживает ни одну программу, что работает на Microsoft Windows, Linux и даже MacOS. Фишка этой ОС в том, что она быстро работает, ее не нужно постоянно чистить и закрывать открытые окна, чтобы устройство работало быстрее.. На земле живет 7,3 миллиардов людей, и у больше, чем у 1-го миллиона есть устройство Apple. За первый квартал 2016 года было продано 74,8 млн iPhone и 16,1 млн iPad – рекордное количество в истории Apple. Если умножить на стоимость гаджетов, выйдет крупная сумма.

Вот такие кампании заработали около 100 млрд долларов.
Давайте обсудим, какие еще простые и успешные вы стартапы знаете?

Cпециально для MMGP.ru
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Wonderfully вне форума  
Старый Сегодня, 02:15
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 490
Благодарностей: 123
КП: 0.154
Re: 5 глупых прибыльных стартапов
Я чет насчитал только три, а в названии поста было 5. Причем слово глупые, я так и не понял. Назвать глупым стартапом ВК согласен, тупо клон Фейсбука, который популярный только в странах бывшего союза. А глупых много есть, которые стали популярны благодаря своей простоте - тот майнкрафт например
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Рейтинг мониторов/блогов и прочих ТС , кто принес быстроскамы. Будь в курсе с этой темой
vasildorenko на форуме  
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