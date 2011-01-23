Wonderfully Любитель

Пол: Женский Регистрация: 04.07.2016 Сообщений: 211 Благодарностей: 41 КП: 0.447

5 глупых прибыльных стартапов

Все гениальное – просто! Это известное выражение нельзя оспорить, выяснив, что самые простые, а порой даже глупые и, казалось бы, несуразные идеи, становятся базой лучших компаний.



Instagram

Это сегодня в Instagram можно продавать вещи, оценивать комментарии, создавать историю и даже вести прямую трансляцию! А в 2010 году единственным назначением Instagram было – выкладывать свои фото с разными фильтрами. Учитывая то, что Вконтакте можно было уже выкладывать фото, делать записи, рисовать на стенах, переписываться и т.д. В 2011 в Instagram добавилась система хештегов, чтобы можно было легче найти изображения по заданной тематике. Именно в этом году в в Instagram инвестировали 7 млн долларов. Изначально в Instagram выпустили для Apple, но через 2 года приложение стало доступным для Андроид. За первые сутки его загрузили более миллиона раз. На сегодня число пользователей в в Instagram превышает 500 млн.





Google

В 1998 году был создан 20-й по счету всемирный поисковик. Работа над ним длилась на протяжении 2-х лет. Предшественники этой поисковой системы были заброшены из-за больших финансовых расходов, которые не окупали себя. На сегодня Google – самый распространённый поисковик. Вся простота в том, что в нём нету ленты новостей, рекламы, погоды, гороскопов и много другой лишней информации, которая мешает веб-сёрфить. Каждый день гугл регистрирует около 50 млн поисковых запросов.



IOS

Эта ОС изначально была создана для IPhone. Сейчас она может эксплуатироваться и на IPad. На сегодня устройства с этой ОС самые дорогие. Но парадокс в том, что IOS не поддерживает ни одну программу, что работает на Microsoft Windows, Linux и даже MacOS. Фишка этой ОС в том, что она быстро работает, ее не нужно постоянно чистить и закрывать открытые окна, чтобы устройство работало быстрее.. На земле живет 7,3 миллиардов людей, и у больше, чем у 1-го миллиона есть устройство Apple. За первый квартал 2016 года было продано 74,8 млн iPhone и 16,1 млн iPad – рекордное количество в истории Apple. Если умножить на стоимость гаджетов, выйдет крупная сумма.



Вот такие кампании заработали около 100 млрд долларов.

Давайте обсудим, какие еще простые и успешные вы стартапы знаете?



Cпециально для MMGP.ru Это известное выражение нельзя оспорить, выяснив, что самые простые, а порой даже глупые и, казалось бы, несуразные идеи, становятся базой лучших компаний.Это сегодня в Instagram можно продавать вещи, оценивать комментарии, создавать историю и даже вести прямую трансляцию! А в 2010 году единственным назначением Instagram было – выкладывать свои фото с разными фильтрами. Учитывая то, что Вконтакте можно было уже выкладывать фото, делать записи, рисовать на стенах, переписываться и т.д. В 2011 в Instagram добавилась система хештегов, чтобы можно было легче найти изображения по заданной тематике. Именно в этом году в в Instagram инвестировали 7 млн долларов. Изначально в Instagram выпустили для Apple, но через 2 года приложение стало доступным для Андроид. За первые сутки его загрузили более миллиона раз. На сегодня число пользователей в в Instagram превышает 500 млн.В 1998 году был создан 20-й по счету всемирный поисковик. Работа над ним длилась на протяжении 2-х лет. Предшественники этой поисковой системы были заброшены из-за больших финансовых расходов, которые не окупали себя. На сегодня Google – самый распространённый поисковик. Вся простота в том, что в нём нету ленты новостей, рекламы, погоды, гороскопов и много другой лишней информации, которая мешает веб-сёрфить. Каждый день гугл регистрирует около 50 млн поисковых запросов.Эта ОС изначально была создана для IPhone. Сейчас она может эксплуатироваться и на IPad. На сегодня устройства с этой ОС самые дорогие. Но парадокс в том, что IOS не поддерживает ни одну программу, что работает на Microsoft Windows, Linux и даже MacOS. Фишка этой ОС в том, что она быстро работает, ее не нужно постоянно чистить и закрывать открытые окна, чтобы устройство работало быстрее.. На земле живет 7,3 миллиардов людей, и у больше, чем у 1-го миллиона есть устройство Apple. За первый квартал 2016 года было продано 74,8 млн iPhone и 16,1 млн iPad – рекордное количество в истории Apple. Если умножить на стоимость гаджетов, выйдет крупная сумма.Вот такие кампании заработали около 100 млрд долларов. Миниатюры

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